MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Kunden der Deutschen Post können sich künftig in Deutschland ihre Briefe per Email ankündigen lassen und sie im Internet verfolgen. Zudem will der Bonner Logistikkonzern Versand, Empfang und die Online-Nachverfolgung von Paketen erleichtern. Die Verbesserungen sind Teil einer Digitalisierungsoffensive, mit der die Post bis 2023 im deutschen Post- und Paketbereich im Rahmen ihrer Konzernstrategie 2025 die Produkte und Dienstleistungen für ihre Kunden verbessern will.

Nordex erhält 120-MW-Turbinenauftrag aus der Türkei

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen Auftrag aus der Türkei über die Lieferung und Errichtung von 27 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 erhalten. Kunde des Windparks "Evrencik" mit einer Kapazität von 120 Megawatt im Westen der Türkei ist Evrencik Elektrik, ein Stammkunde von Nordex, wie das Unternehmen mitteilte.

Thermo Fischer legt Übernahmeofferte für Qiagen vor

Das Biotech -Unternehmen Qiagen steht vor der Übernahme: Der Laborausrüster Thermo Fisher hat ein Übernahmeangebot für das im TecDAX notierte Unternehmen vorgelegt. Wie die Qiagen NV mitteilte, bietet Thermo Fischer 39 Euro je Aktie, das liegt circa 23 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Qiagen werde insgesamt mit rund 10,4 Milliarden Euro bewertet.

Tui spürt bislang nur geringe Auswirkung durch Coronavirus-Epidemie

Der Touristikkonzern Tui spürt bislang lediglich geringe Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs auf sein operatives Geschäft. Zwar seien die Buchungen seit dem Bekanntwerden der ersten COVID-19-Fälle in Norditalien und Teneriffa in der vergangenen Woche schwächer gewesen. Angesichts der starken Buchungseingänge in den Wochen davor blieben die Buchungen im bisherigen Jahresverlauf aber deutlich über dem Vorjahr, teilte die Tui Group mit.

Aumann erwartet für 2020 weiteren Umsatz- und Margenrückgang

Der Maschinen- und Anlagenbauer Aumann hat im vierten Quartal 2019 gut ein Viertel weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Dem Unternehmen macht die Eintrübung in der Automobilindustrie zu schaffen. Angesicht der anhaltend herausfordernden Situation und der Auswirkungen der Corona-Virus Pandemie erwartet Management für 2020 einen weiteren Rückgang bei Umsatz und Gewinnmarge.

MBB übertrifft Prognose und will 2020 weiter wachsen

Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat im vergangenen Jahr mehr verdient und umgesetzt als erwartet und stellt für 2020 weiteres Wachstum in Aussicht. Die Prognose berücksichtigt allerdings nicht die Folgen einer sich möglicherweise verschärfenden Coronavirus-Epidemie und ist deshalb mit Unsicherheit behaftet.

Paragon will Voltabox-Beteiligung reduzieren oder komplett verkaufen

Gut zweieinhalb Jahre nach dem Börsengang des Batterieherstellers Voltabox will der Mutterkonzern Paragon aussteigen. Wegen "der zunehmend kleiner werdenden Schnittmengen zwischen den Geschäftsmodellen" habe die Geschäftsführung beschlossen, einen Verkauf der Beteiligung vorzubereiten, teilte der Autoelektronikspezialist aus dem ostwestfälischen Delbrück mit. Die Optionen reichen dabei von einem Teilverkauf bis zu einem Komplettverkauf des 60-prozentigen Voltabox-Anteils.

Stada bestellt Ex-Sandoz-Manager Stefan Eder zum Russland-Chef

Der Arzneimittelkonzern Stada erweitert sein Executive Committee, um der gestiegenen Bedeutung des Russland-Geschäftes Rechnung zu tragen. Ab Mitte des Jahres wird der ehemalige Sandoz-Manager Stefan Eder als Executive Vice President Russland/CIS den globalen Konzernvorstand verstärken, wie der Arzneimittelhersteller aus Bad Vilbel mitteilte. In dieser Funktion werde er alle Aktivitäten in Russland sowie in den Ländern der Gemeinschaft unabhängiger Staaten betreuen.

Logitech dampft Gewinnprognose 2020 wegen Coronavirus leicht ein

Logitech International rechnet angesichts der Coronavirus-Epidemie mit weniger Gewinn im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 per Ende März. Der Hersteller von Computerzubehör verwies auf mögliche Unterbrechungen in der Lieferkette und reduzierte die Prognosespanne für das Betriebsergebnis (Non-GAAP) oben wie unten um 10 Millionen auf 365 bis 375 Millionen US-Dollar.

FDA gibt Roche-Medikament Esbriet Status als Durchbruchtherapie

Die US-Gesundheitsbehörde hat das Medikament Esbriet von Roche als Durchbruchtherapie für die Behandlung von Erwachsenen mit nicht klassifizierbarer interstitieller Lungenerkrankung eingestuft. Die FDA gewährte den Status auf Basis von Daten einer Studie der klinischen Phase II, die darauf hindeuteten, dass Esbriet das Fortschreiten der Krankheit bei den Patienten verlangsamt, wie der Schweizer Pharmakonzern Roche mitteilte.

Zumtobel erzielt Gewinn und bestätigt trotz Coronavirus Ausblick

Der Lichtkonzern Zumtobel ist in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahres 2019/20 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im Vorjahr hatten vor allem Restrukturierungskosten das Ergebnis belastet. Die Jahres- und Mittelfristprognose bestätigte der österreichische Konzern, das laufende Schlussquartal sei allerdings herausfordernd.

Global Fashion schreibt im 4Q Gewinn und will weiter wachsen

Die Global Fashion Group hat im Schlussquartal 2019 einen starken Jahresendspurt hingelegt erstmals einen operativen Quartalsgewinn geschrieben und ihre Jahresprognose erfüllt. Für 2020 erwartet die Online-Modeplattform weiteres Wachstum.

SAS streicht Ziele für 2020 und will sparen

Die Fluggesellschaft SAS AB hat ihr Ergebnisziel für das laufende Jahr zurückgezogen. Angesichts der Coronavirus-Epidemie wollen die Skandinavier nun auf die Kostenbremse drücken.

Einzige australische Nachrichtenagentur macht dicht

Die einzige australische Nachrichtenagentur, Australian Associated Press, macht nach 85 Jahren Berichterstattung im und über das Land dicht. Grund sei die mangelnde Rentabilität, teilte die Geschäftsführung bei einer Mitarbeiterversammlung am Sitz der Agentur in Sydney mit.

Foxconn: Arbeiter in China-Werken dürften verstärkt zurückkehren

Der Apple-Zulieferer Foxconn geht davon aus, dass sich die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf die Beschäftigung in den Werken auf dem chinesischen Festland in den kommenden Wochen zunehmend verringert. Bis Ende März dürfte die Anzahl der Fabrikarbeiter in China zunehmen, kündigte die Foxconn Technology Group an. Sofern sich die Lage um das Coronavirus nicht verschlechtere, werde dann das saisonale Kapazitätsniveau wieder vollständig erreicht.

