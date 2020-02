MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der spanische Energiekonzern Endesa hat im vergangenen Jahr wegen einer Abschreibung einen herben Gewinneinbruch verbucht und weniger umgesetzt als erwartet. Der Nettogewinn brach um 87,9 Prozent auf 171 Millionen Euro ein. Im Vorjahr hatte Endesa noch 1,42 Milliarden Euro verdient. Der Konzern buchte eine Abschreibung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro im Zusammenhang mit Kohlekraftwerksanlagen sowie von 304 Millionen Euro bei Aktivitäten auf den spanischen Inseln.

Grab holt sich 850 Mio Dollar für Fintech-Entwicklungen

Der Fahrdienstvermittler Grab Holdings wirbt bei zwei japanischen Investoren gut 850 Millionen Dollar ein, um mit ihnen zusammen Finanzdienste und -produkte für den südostasiatischen Markt zu entwickeln. 706 Millionen Dollar steuert Japans grösste Bank Mitsubishi UFJ Financial Group bei, 150 Millionen Dollar TIS, ein Spezialist für IT-Lösungen, teilte Grab mit.

Home Depot verdient im 4. Quartal bei geringeren Umsätzen mehr

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im vierten Geschäftsquartal trotz geringerer Umsätze mehr verdient. Wie das Unternehmen mitteilte, sanken die Erlöse um 2,7 Prozent auf 25,78 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis kletterte dagegen in den drei Monaten per 2. Februar um 5,8 Prozent auf 2,48 Milliarden oder 2,28 (Vorjahr: 2,09) Dollar je Aktie.

Iberdrola kündigt Aktienrückkauf für 1,57 Milliarden Euro an

Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat angekündigt, bis zu 1,57 Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien auszugeben. Das Unternehmen will rund 1,73 Prozent seines Aktienkapitals erwerben. Das Rückkaufprogramm soll am 25. Februar beginnen und spätestens am 12. Juni enden, wie die Iberdrola SA mitteilte. Der Rückkauf muss noch von den Aktionären auf der Hauptversammlung am 2. April abgesegnet werden.

Online-Reisebüro Expedia will weltweit 3.000 Jobs streichen

Der Online-Reisevermittler Expedia will weltweit 3.000 Stellen abbauen. Dies habe das US-Unternehmen in einer E-Mail an seine Mitarbeiter angekündigt, berichteten US-Medien am Montag. Die Firmenspitze begründete den Schritt demnach mit einem "enttäuschenden" Geschäftsjahr 2019 und einem "ungesunden und undisziplinierten" Wachstumspfad in der Vergangenheit.

Schweizer Aufsicht segnet Notfallpläne von Credit Suisse und UBS ab

Die beiden Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS haben von den Behörden grünes Licht für ihre Notfallpläne erhalten. Wie die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma mitteilte, beurteilt sie die Schweizer Notfallpläne der beiden Institute als umsetzbar. Die von Postfinance, Raiffeisen und Zürcher Kantonalbank eingereichten Notfallpläne erfüllen die gesetzlichen Anforderungen hingegen noch nicht.

Natixis reduziert Anteil am Kreditversicherer Coface deutlich

Die französische Investmentbank Natixis trennt sich von einem Grossteil ihrer Beteiligung am Kreditversicherer Coface. 29,5 Prozent der Coface-Aktien werden für 480 Millionen Euro entsprechend einem Stückpreis von 10,70 Euro von Arch Capital Group übernommen, einem auf Bermuda ansässigen Spezial- und Hypothekenversicherer, wie beide Seiten mitteilten. Die Franzosen wollen ihren restlichen 12,2-prozentigen Coface-Anteil als reine Finanzbeteiligung weiterführen und sich aus dem Board von Coface zurückziehen.

Tesco verkauft Anteil an Gain Land für 275 Millionen Pfund

Die britische Supermarktkette Tesco verkauft ihre 20-prozentige Beteiligung an Gain Land für 275 Millionen britische Pfund an ihren Joint-Venture-Partner China Resources Holdings (CRH). Der Nettoverkaufserlös soll vor allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilte Tesco mit.

Hedgefonds Third Point drängt Prudential zu Abspaltungen

Die Prudential-Aktie hat mit einem Kurssprung auf Forderungen des aktivistischen Investors Third Point reagiert, die Geschäfte in den USA und Asien abzutrennen. Der von Daniel Loeb geführte Hedgefonds hatte sich am Montag in einem Brief an den Verwaltungsrat des britischen Versicherers mit einer Beteiligung von knapp unter 5 Prozent als zweitgrösster Prudential-Aktionär zu erkennen gegeben und detaillierte Forderungen an das Management gestellt.

SMCP warnt vor Umsatzeinbruch in China durch Coronavirus

Der Pariser Modekonzern SMCP erwartet durch den Ausbruch des Coronavirus erhebliche Auswirkungen auf seinen Umsatz und seine Profitabilität in China. Auch in anderen Regionen seien die Folgen zu spüren, weil weniger chinesische Touristen unterwegs seien, wenn auch in geringerem Masse, teilte SMCP mit.

Teamviewer verdient weniger als zunächst berichtet - Steuerertrag geringer

Der Softwarekonzern Teamviewer hat im vergangenen Jahr etwas weniger verdient als zunächst berichtet. Wegen eines geringer als zunächst kalkulierten Steuerertrags werde das Konzernergebnis 2019 bei 103,9 Millionen Euro liegen, teilte der Börsenneuling mit. Im viertel Quartal betrage der Gewinn 44,6 Millionen Euro. Mitte Februar hatte die Teamviewer AG noch ein vorläufiges Jahresergebnis von 110,9 Millionen und einen Quartalsgewinn von 51,6 Millionen Euro ausgewiesen.

