MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Touristikkonzern Tui bringt seine Kreuzfahrttochter Hapag-Lloyd Cruises in das Schwesterunternehmen Tui Cruises ein. Tui Cruises wird von dem Konzern als paritätisches Joint Venture mit der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean Cruises geführt. Die Transaktion habe einen Wert von 1,2 Milliarden Euro exklusive Nettoverschuldung und führe zu einem erwarteten Barmittelzufluss von netto circa 700 Millionen Euro. In der Summe enthalten sind 63 Millionen Euro, die den Angaben zufolge fällig werden, wenn Hapag-Lloyd Cruises das Plan-EBIT für das laufende Geschäftsjahr erreicht.

Opel kündigt Milliarden-Investitionen für Batterieproduktion an

Für den Aufbau eines neuen Batteriezell-Werks rechnet der Autobauer Opel mit Investitionen von rund zwei Milliarden Euro. Am Standort Kaiserslautern würden bis zu 2.000 Arbeitsplätze geschaffen, kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller laut dem Redemanuskript an. Die Anlage soll ab 2024 in Betrieb gehen und künftig knapp eine halbe Million Fahrzeuge jährlich mit Batteriezellen versorgen. Dies sei "die grösste Kapazität, die im Rahmen eines Projekts in Europa bislang angekündigt wurde", so Lohscheller, der auch Vorstand der Muttergesellschaft PSA ist.

SMA Solar übertrifft Umsatzziel - Wachstum für 2020 angepeilt

Die SMA Solar Technology AG hat im vergangenen Jahr das eigene Umsatzziel übertroffen und wieder einen Millionengewinn erzielt. Der Umsatz kletterte vorläufigen Eckzahlen zufolge auf 915 Millionen von 761 Millionen Euro im Vorjahr. Operativ (EBITDA) erzielte das im SDAX notierte Unternehmen einen Gewinn von voraussichtlich 35 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 69 Millionen Euro angefallen war.

Aktie von Bastei Lübbe bricht mit Aussicht auf Verlust massiv ein

Bastei Lübbe wird das laufende Geschäftsjahr nach einem Flop bei seiner 51-prozentigen Beteiligung am Hamburger Spieleentwickler Daedalic Entertainment mit einem deutlichen Verlust abschliessen. Die in Frankfurt gehandelte Aktie brach daraufhin krachend ein und notierte am Freitagvormittag mit 26 Prozent im Minus. Der Publikumsverlag, der einst mit Romanheften gross geworden ist, kündigte am Donnerstagabend nicht zahlungswirksame Wertminderungen von 12 bis 14 Millionen Euro auf Daedalic an - davon 5 Millionen auf den Firmenwert.

Massen-Schadenersatzklage gegen Lkw-Kartell abgewiesen

Die bundesweit umfangreichste Schadenersatzklage gegen das sogenannte Lkw-Kartell ist von einem Gericht in München abgewiesen worden. Der mit der Sammelklage betraute IT-Rechtsdienstleister Financialright Claims habe gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verstossen, erklärte das Landgericht München I am Freitag zur Begründung. Die Düsseldorfer Firma hatte für mehr als 3.200 Fuhrunternehmer geklagt, die nach eigenen Angaben zu viel für ihre Lkw gezahlt hatten. Insgesamt forderten sie mehr als 600 Millionen Euro Schadenersatz.

Burberry sieht Geschäft und Branche durch Coronavirus belastet

Burberry sieht seinen Umsatz in China und Hongkong durch das Coronavirus belastet. Das Unternehmen habe zwar Gegenmassnahmen eingeleitet, vor dem Ende des aktuellen Geschäftsjahres per Ende März würden diese allerdings nur eine "begrenzte Wirkung entfalten", teilte der britische Hersteller hochpreisiger Kleidung und Accessoires mit. Insgesamt "belastet das Coronavirus die Nachfrage nach Luxusgütern stark", sagte CEO Marco Gobbetti.

Honda Motor wegen schwachem Japan-Geschäft mit Gewinneinbruch

Belastet von schwachen Autoverkäufen auf dem Heimatmarkt hat Honda Motor im dritten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie das Unternehmen mitteilte, sank das Nettoergebnis um 31 Prozent auf 116,43 Milliarden japanische Yen oder umgerechnet rund 965 Millionen Euro. Der Umsatz sackte in den drei Monaten per Ende Dezember um 5,7 Prozent auf 3,748 Billionen Yen ab. In Japan brach der Umsatz um 19 Prozent ein. Analysten hatten der Honda Motor Co einen Gewinn von 135,95 Milliarden und Erlöse von 3,677 Billionen Yen zugetraut.

