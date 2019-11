MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

MBB wächst dank Zukäufen - Umsatzziel 2019 bereits geschafft

Diverse Zukäufe in diesem Jahr schlagen sich positiv in der Bilanz der Beteiligungsgesellschaft MBB SE nieder. Sein Umsatzziel 2019 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits erreicht. In den drei Monaten per Ende September wuchs der Umsatz auf 156,4 von 132,5 Millionen Euro. Nach neun Monaten lag er um 9,4 Prozent über Vorjahr bei 407,8 Millionen Euro.

Petronas beteiligt sich nicht an Börsengang von Saudi Aramco

Malaysias staatlicher Ölkonzern Petroliam Nasional wird im Zuge des Börsengangs von Saudi Aramco nicht in den saudischen Ölriesen investieren. Sollte das IPO der Saudi Arabian Oil Co erfolgreich sein, wäre es das weltweit grösste. "Petronas möchte bestätigen, dass das Unternehmen nach reiflicher Überlegung beschlossen hat, sich nicht an dem Börsengang von Saudi Aramco zu beteiligen", teilte der Konzern mit.

Tesla stellt Elektro-Pickup vor

Tesla-Chef Elon Musk hat das nächste Modell seines vollelektrischen Fuhrparks vorgestellt: einen Pickup, der zu Preisen ab 39.900 US-Dollar zu haben sein soll. Das Modell "Cybertruck" soll mit drei Reichweiten angeboten werden, wie Musk sagte. Der Milliardär enthüllte das neueste Fahrzeug ausserhalb von Los Angeles.

Twitter führt Funktion zum Verbergen unangemessener Antworten ein

Zur Verbesserung des Umgangstons im Internetdienst Twitter hat das US-Unternehmen eine Neuerung bei den Antworten auf Tweets angekündigt. Wer sich von Erwiderungen auf eigene Einträge beleidigt fühlt oder diese als nicht zum Thema passend einschätzt, kann diese künftig verbergen, kündigte Twitter an. Nutzer sollten sich "sicher und wohl fühlen, wenn sie sich auf Twitter unterhalten", erklärte das Unternehmen.

