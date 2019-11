MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Dürr-CFO Crosetto folgt bei Wienerberger auf Van Riet

Wechsel im Vorstand von Wienerberger. Bei dem österreichischen Dachziegelspezialisten übernimmt Carlo Crosetto am 1. März 2020 das Amt des Finanzvorstands. CFO Willy Van Riet, der seit 2007 im Amt ist, wird nach 12 Jahren im Vorstand Ende des Jahres aus familiären Gründen ausscheiden, wie der Konzern mitteilte.

Biofrontera kappt Prognosen und erwartet 2019 nun Nettoverlust

Die Biofrontera wird erneut pessimistischer. Unter anderem machen dem Unternehmen deutlich über den Erwartungen liegende Kosten eines Rechtsstreits in den USA einen Strich durch die Planung. Der Vorstand erwartet nun 2019 einen Nettoverlust von 4 bis 6 Millionen Euro, eigentlich wollte Biofrontera 4 bis 7 Millinen Euro verdienen. Geschuldet sei die Gewinnwarnung vor allem Anpassungen der Sonstigen Erträge im Rahmen der Purchase Price Allocation infolge der Cutanea-Übernahme.

Innogy liefert Solarstrom an Audax in Spanien

Der in Auflösung befindliche Energieversorger Innogy baut seine Position in Spanien aus. Das Unternehmen hat einen Stromabnahmevertrag mit dem spanischen Erneuerbaren-Konzern Audax Renovables geschlossen, wie die Innogy SE am Dienstag mitteilte. Das 50-Megawatt-Solarkraftwerk Alarcos entsteht südlich der Stadt Ciudad Real in der Autonomen Gemeinschaft Castilla-La Mancha und soll etwa 100 Gigawattstunden Ökostrom pro Jahr liefern. Vereinbart worden sei eine Vertragslaufzeit von zehn Jahren.

ZF Friedrichshafen plant in China Joint Venture für Elektromotoren

ZF Friedrichshafen will mit der chinesischen Wolong Electric künftig Komponenten und Elektromotoren produzieren. Dazu soll eine Gemeinschaftsunternehmen unter dem Namen Wolong ZF Automotive Motors gegründet werden, wie der deutsche Autozulieferer mitteilte. ZF werde 26 Prozent an dem Joint Venture halten.

Novartis an US-Pharmahersteller Medicines Co interessiert - Agentur

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis steht möglicherweise vor einem Zukauf in den USA. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat Novartis bereits mit der Medicines Co Gespräche geführt. Auch andere potenzielle Käufer hätten Interesse geäussert. Die Medicines-Aktie klettert im vorbörslichen US-Handel um knapp 25 Prozent auf 73 US-Dollar und damit auf eine Marktbewertung von 5,85 Milliarden Dollar.

Mail.ru und Sberbank gründen JV für Service-Plattform

Das russische Internetunternehmen Mail.ru hat mit der Sberbank Rossia eine Online-to-Offline-Service-Plattform gegründet. Die finalen Dokumente für das Joint Venture, das sich auf die Bereiche Lebensmittel und Transportlogistik konzentrieren wird, wurden am Dienstag unterzeichnet, wie Mail.ru mitteilte.

Vinci baut für 200 Millionen Dollar Wasseraufbereitung in Kambodscha

Die Vinci SA soll in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh eine Wasseraufbereitungsanlage planen und errichten. Der Vertrag von der zuständigen Behörde hat ein Volumen von 200 Millionen US-Dollar, wie der französische Bau- und Infratrukturkonzern mitteilte.

Easyjet mit Gewinnrückgang - Buchungslage etwas verbessert

Der Billigflieger Easyjet hat in seinem Geschäftsjahr 2018/19 einen Gewinnrückgang um 3,4 Prozent verzeichnet. Die Aktionäre werden eine geringere Dividende erhalten. Für das laufende Jahr lägen die Buchungen etwas über dem Vorjahresniveau, teilte die Fluglinie weiter mit.

Easyjet bestellt bei Airbus zwölf A320neo

Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat bei Airbus zwölf weitere Maschinen des Modells A320neo fest bestellt und dazu eine Kaufoption ausgeübt. Damit erhöhen sich die Bestellungen von Easyjet für die A320neo-Familie auf 159 Flugzeuge. Zu Listenpreisen und vor den branchenüblichen Rabatten hat der Auftrag ein Volumen von insgesamt rund 1,3 Milliarden US-Dollar.

Airbus erhält Auftrag über 10 A321 XLR von saudischer Flynas

Airbus hat einen Auftrag aus Saudi-Arabien erhalten. Wie der Flugzeugbauer mitteilte, hat die saudische Billig-Airline Flynas bei der Dubai Air Show eine feste Bestellung über 10 Maschinen des Typs A321 XLR aufgegeben

Nettoneugeld-Wachstum bei Julius Bär verlangsamt

Bei Julius Bär verlangsamt sich das Wachstum der Nettoneugelder. 2019 wird die Privatbank nach eigenen Angaben ihr mittelfristiges Ziel bei den Nettoneugeldern wohl nicht schaffen. Zudem wird eine Goodwill-Abschreibung bei der Tochter Kairos das Jahresergebnis schmälern.

Air Senegal vereinbart mit Airbus Kauf von acht A220-300

Die nationale Fluggesellschaft Air Senegal hat mit Airbus eine Vereinbarung zum Kauf von acht A220-300 geschlossen. Die Maschinen sollen der Airline helfen, ihr Langstreckennetz nach Europa und ihr regionales Netz in Afrika auszubauen. Zuvor in diesem Jahr hatte Air Senegal als erste afrikanische Fluggesellschaft den A330neo von Airbus in Betrieb genommen.

Boeing ergattert 737-MAX-Aufträge im Wert von 5,9 Mrd Dollar

Der Flugzeugbauer Boeing hat auf der Luftfahrtmesse in Dubai Aufträge für 50 Maschinen seines zurzeit mit einem Flugverbot belegten Modells 737 MAX erhalten. Die kasachische Air Astana, die bereits Kunde für das Konkurrenzmodell A320neo von Airbus ist, hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung zum Kauf von 30 MAX-Maschinen unterzeichnet. Der Auftrag markiert einen kleinen Coup für Boeing und hat einen Wert nach Listenpreisen von etwa 3,6 Milliarden US-Dollar. Zudem erhielt der US-Konzern von einem weiteren Kunden eine feste Bestellung im Wert von 2,3 Milliarden Dollar für 20 Maschinen, wie eine informierte Person sagte.

Tesla erweitert Lithium-Ionen-Speicher in Australien

Tesla erweitert die Kapazität des riesigen Lithium-Ionen-Speichers im Süden Australiens. Die französische Neoen SA, Eigentümer und Betreiber der Batterie, kündigte die Erhöhung der Leistung um 50 Prozent an. Dadurch soll das Stromnetz zusätzlich stabilisiert und die Stromkosten reduziert werden.

Google startet Spiele-Streamingdienst Stadia

Zocken ohne Konsole und auf jedem verfügbaren Bildschirm: Mit seinem neuen Spiele-Streamingdienst Stadia schürt der US-Technologiekonzern Google hohe Erwartungen in der Gamerszene. Mit dem Start von Stadia am Dienstag ist das Angebot in 14 Ländern in Europa und Nordamerika zu haben, dann gibt es auch das Abo Stadia pro für 9,99 Euro im Monat. Ein kostenloses Angebot soll 2020 hinzukommen - dann allerdings mit Abstrichen bei Qualität und Technik.

Home Depot senkt Prognose für Umsatzwachstum im Gesamtjahr

Die US-Baumarktkette Home Depot hat in ihrem Drittquartal 2019/20 einen Gewinnrückgang verbucht und senkt die Jahresschätzung für das Umsatzwachstum. "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal spiegeln ein breit angelegtes Wachstum in unserem gesamten Geschäft wider, doch die Umsätze lagen unter unseren Erwartungen", sagte Craig Menear, Chairman und CEO von Home Depot. Als Grund nannte der Manager den Zeitpunkt gewisser Investitionen.

DFS, BDF und Lufthansa wollen Nationale Luftraumstrategie entwickeln

Die Deutsche Flugsicherung (DFS), der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) und die Deutsche Lufthansa wollen gemeinsam eine Nationale Luftfahrtstrategie für Deutschland entwickeln. Das vereinbarten sie im Rahmen der IATA-Konferenz in Berlin. Kernstück der Strategie ist der gemeinsamen Mitteilung von DFS, Lufthansa und BDF zufolge ein umfassendes Arbeitsprogramm für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Luftraummanagements.

