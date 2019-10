MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Roboterhersteller Kuka leidet im dritten Quartal weiter unter der anhaltend schwachen weltweiten Konjunktur und den handelspolitischen Unsicherheiten. Die Kunden halten sich nach Angabe von Kuka mit ihren Investitionen zurück, besonders in der Automobilindustrie und bei Electronics. Zudem bleibt das China-Geschäft verhalten. Weil Kuka aber Anfang des Jahres ein Sparprogramm auf den Weg gebracht hatte, konnten die Augsburger ihren Gewinn verbessern.

Symrise wächst weiter und bekräftigt Ausblick

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise ist auch im dritten Quartal weiter gewachsen und hat die Erwartungen erfüllt. Alle Segmente profitierten von einer guten Nachfrage, das stärkste Plus erreichte der Bereich Nutrition, der Anwendungen für Lebensmittel, Heimtiernahrung sowie Probiotika umfasst. Der MDAX-Konzern bekräftigte in seinem Trading-Update sowohl seine Jahresziele als auch den Langfristausblick.

Traton gründet Einkaufs-Joint-Venture mit Hino

Die Nutzfahrzeughersteller von VW und Toyota - Traton und Hino - haben ein Gemeinschaftsunternehmen für die Beschaffung von einer breiten Palette von Komponenten und Technologien auf den Weg gebracht. Die Hino & Traton Global Procurement GmbH mit Standorten in München und Tokio wird ihre Tätigkeit mit sofortiger Wirkung aufnehmen, teilten beide Seiten mit.

Börsengang von Aramco in Saudi-Arabien am 11. Dezember - TV

Der schon Anfang 2016 angekündigte Börsengang des saudiarabischen Ölkonzerns Aramco soll laut einem Fernsehbericht nun am 11. Dezember dieses Jahr über die Bühne gehen. Die Börse in Riad werde dieses Datum am Sonntag verkünden, berichtete der Sender Al-Arabija. Demnach sollen interessierte Investoren ab dem 4. Dezember Aktien zeichnen können.

BP schreibt Verlust nach schwachem Upstream-Geschäft

BP hat im dritten Quartal einen Verlust hinnehmen müssen. Belastet wurde das Ergebnis von veräusserungsbedingten Belastungen und einem schwächeren Ergebnis im Upstream-Geschäft. Der Konzern hat eine Quartalsdividende von 10,25 Cent angekündigt. Der Energiekonzern verbuchte einen Verlust im dritten Quartal auf Wiederbeschaffungsbasis von 351 Millionen Dollar. Im Vorjahr wurde noch ein Gewinn von 3,09 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Fujitsu vervielfacht Nettogewinn und erhöht Prognose

Der Technologiekonzern Fujitsu hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres seinen Nettogewinn um ein Vielfaches gesteigert. Ausschlaggebend dafür sind höhere Umsätze aus diversen Geschäftsaktivitäten in Japan.

Orange steigert Umsatz leicht und zahlt Zwischendividende

Orange hat seinen Umsatz im dritten Quartal leicht erhöht und eine Zwischendividende für 2019 von 0,30 Euro bekannt gegeben. Wie der französischen Telekom-Konzern mitteilte, erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,8 Prozent auf 10,58 (Vorjahr: 10,49) Milliarden Euro. Gestützt wurde das Wachstum laut Unternehmensangaben teilweise vom anhaltenden Wachstum in Afrika und dem Nahen Osten sowie durch steigende Umsätze im Segment Europa und im Geschäft mit Unternehmen.

Vattenfall kann Gewinn fast vervierfachen

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat seinen Gewinn in den ersten drei Quartalen des Jahres nahezu vervierfacht. Die Umsätze stiegen um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 35,9 Milliarden schwedische Kronen (3,3 Milliarden Euro). Der Gewinn kletterte von 1,8 Milliarden auf 6,7 Milliarden schwedische Kronen (623 Millionen Euro).

