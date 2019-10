MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Glaxosmithkline (GSK) verkauft zwei Reiseimpfstoffe für bis zu 955 Millionen Euro an das Biotechunternehmen Bavarian Nordic. Für den Impfstoff Rabipur zur Prävention von Tollwut und Encepur gegen Zeckenenzephalitis erhält GSK zunächst 301 Millionen Euro, wie der britische Pharmakonzern mitteilte. Die potenziellen Meilensteinzahlungen summieren sich auf bis zu 495 Millionen Euro. Hinzu kommen Erlöse aus dem Verkauf von Lagerbeständen, deren Wert sich zum Stichtag des Transaktionsabschlusses auf geschätzte 159 Millionen Euro belaufen dürfte.

Just Eat steigert Umsatz im 3Q und bestätigt Jahresprognose

Der britische Essenslieferdienst Just Eat hat seinen Umsatz im dritten Quartal gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Der Erlös für die drei Monate per 30. September betrug 247,5 Millionen verglichen mit 195,3 Millionen Pfund im Vorjahr. Als Grund für die Umsatzsteigerung nannte Just Eat die im Berichtszeitraum um 16 Prozent auf 62 Millionen gestiegenen Aufträge. In Grossbritannien kletterten die Aufträge laut Mitteilung um 8 Prozent auf 33 Millionen.

Reckitt Benckiser bestellt Jeff Carr zum neuen Finanzvorstand

Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat Jeff Carr zum Finanzvorstand bestellt. Carr kommt von dem niederländischen Supermarkt-Konzern Ahold Delhaize, wo er ebenfalls als CFO amtierte, und soll die Nachfolge von Adrian Hennah antreten, der in den Ruhestand geht.

Smith & Nephew mit neuem CEO ab November

Der multinationale Hersteller von medizinischen Geräten Smith & Nephew hat einen neuen CEO. Wie das Unternehmen mit Sitz in Watford am Montag mitteilte, wird CEO Namal Nawana Ende Oktober seine Position niederlegen und von Roland Diggelmann abgelöst. Nawana werde Diggelmann bis Ende des Jahres beratend zur Seite stehen. Diggelmann hatte nach Unternehmensangaben seit März 2018 den Vorstand als nicht geschäftsführendes Mitglied ergänzt.

Total und chinesische Zhejiang Energy gründen JV

Der französische Öl - und Gaskonzern Total wird ein Gemeinschaftsunternehmen (JV) mit der Zhejiang Energy Group für die Bereitstellung und Lieferung von Schiffstreibstoffen in der chinesischen Region Zhoushan gründen. Laut der Vereinbarung wird die Tochter Total China Investment 49 Prozent an dem neu gegründeten Unternehmen halten, Zhejiang Zheneng Petroleum New Energy, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Partners, die Differenz.

Barrick Gold will Goldmine in Tansania wieder in Betrieb nehmen

Eines der grössten Bergbauunternehmen weltweit Barrick Gold Corp plant seine Goldmine in Tansania wieder in Betrieb zu nehmen. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge zugestimmt, 300 Millionen US-Dollar an das Land zu zahlen und Tansania an drei lokalen Minen zu beteiligen. Zudem erhalte das Land weitere Vorteile.

Temasek strebt Mehrheitsbeteiligung an Keppel Corp an

Temasek Holdings strebt im Rahmen eines Milliardendeals eine Mehrheitsbeteiligung am Singapurer Mischkonzern Keppel Corp an. Die Temasek-Tochter Kyanite Investment Holdings wolle 7,35 Singapur-Dollar je Aktie für insgesamt 554,9 Millionen Aktien bieten, um weitere 30,55 Prozent an Keppel zu erwerben, heisst es in einer Mitteilung an die Börse in Singapur.

