MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Siemens soll dem russischen Chemieunternehmen PJSC Kazanorgsintez in der autonomen Republik Tatarstan bis 2023 ein schlüsselfertiges Kombikraftwerk mit 250 Megawatt Leistung hinstellen. Zu dem jetzt mit der Kraftwerkssparte Gas and Power unterzeichneten Vertrag gehört auch ein Service-Kontrakt. Ebenso soll Siemens für eine Schwestergesellschaft die Wartung für ein älteres Kraftwerk mit Siemens-Technik übernehmen. Alle drei Verträge hätten einen Wert von etwa 290 Millionen Euro, heisst es in einer Mitteilung von Siemens.

Traton steckt 2 Mrd Euro in Entwicklung von E-Mobilität und Digitalisierung

Die Nutzfahrzeugbauer Traton investiert verstärkt in Elektromobilität und vernetzte Fahrzeuge. Traton-CEO Andreas Renschler kündigte an, bis 2025 markenübergreifend mehr als 1 Milliarde Euro für Forschung und Entwicklung von batterieelektrischen Antrieben zu investieren.

Carl Zeiss Meditec kommt besser als erwartet durch Gj 2018/19

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec ist besser durch das Geschäftsjahr 2018/19 gekommen als gedacht und hat einen operativen Gewinn über den eigenen und den Marktprognosen in Aussicht gestellt. Der Ausblick für das am 1. Oktober begonnene Fiskaljahr wurde bekräftigt.

Grenke wächst mit erhöhter Profitabilität weiter - Prognose erhöht

Der Leasingspezialist Grenke hat sein Wachstum auch im dritten Quartal fortgesetzt und daraufhin die Jahresprognose angehoben. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das akquirierte Volumen - die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - um 22,7 Prozent auf 686,8 Millionen Euro, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte.

Carrefour beteiligt sich an brasilianischem Fintech Ewally

Die französische Carrefour beteiligt sich mit 49 Prozent am brasilianischen Finanztechnologieunternehmen Ewally. Mit Hilfe der Transaktion werde man unter anderem das Angebot von Digitalprodukten verbessern, teilte Carrefour mit. Finanzielle Einzelheiten nannte Carrefour nicht. Die Franzosen haben sich im Rahmen des Deals die Option einer Komplettübernahme des Start-ups in drei Jahren gesichert.

Ryanair-Piloten in Deutschland segnen Tarifvertrag ab

Die Ryanair-Piloten haben den zwischen der Airline und der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ausgehandelten Tarifvertrag abgesegnet. 99 Prozent der Piloten, die sich an der Urabstimmung beteiligten, stimmten für den Tarifvertrag mit einer Laufzeit bis März 2023, wie die Fluggesellschaft aus Dublin mitteilte und damit eine Mitteilung der Gewerkschaft bestätigte.

Supermarkkette Tesco mit Gewinnplus - CEO Lewis tritt 2020 zurück

Die britische Supermarktkette Tesco hat in ihrem ersten Geschäftshalbjahr 2019/20 Umsatz und Gewinn erhöht. Besonders gut lief es im Asiengeschäft und bei der Tesco-Bank. Auf dem Heimatmarkt stagnierte unterdessen der Umsatz. Neben den Geschäftsergebnissen hatte Tesco auch eine Personalie im Gepäck: Tesco-Chef Dave Lewis will aus persönlichen Gründen im Sommer 2020 seinen Posten aufgeben. Neuer CEO wird dann Ken Murphy, der als Chief Commercial Officer bei dem US-Konzern Walgreens Boots Alliance arbeitet.

Johnson & Johnson stimmt in US-Opioide-Krise Millionen-Vergleich zu

In der Opioide-Krise in den USA hat der Arzneimittel-Hersteller Johnson & Johnson einem Millionenvergleich zugestimmt. Der Pharmakonzern teilte am Dienstag mit, sich mit den von der Suchtkrise betroffenen Bezirken Cuyahoga und Summit im US-Bundesstaat Ohio auf eine Vergleichszahlung in Höhe von 20,4 Millionen Dollar (18,6 Millionen Euro) geeinigt zu haben. Damit entgeht J&J einem Grossprozess. Die beiden Bezirke hatten dem Unternehmen vorgeworfen, die Opioide-Krise mit ausgelöst zu haben.

Einige Facebook-Partner bei Libra bedenken das Projekt - Kreise

Einige der Finanzpartner von Facebook bei der geplanten Kryptowährung Libra überdenken offenbar ihre Projekt-Beteiligung wegen der Ressentiments in Europa und den Vereinigten Staaten. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, hätten Visa, Mastercard und weitere Unternehmen die Bitte von Facebook, das Projekt öffentlich zu unterstützen, wegen der regulatorischen Widerstände abgelehnt. Diese Zurückhaltung erschwere es Facebook, das Projekt auf Kurs zu halten. Am Donnerstag sollen sich Vertreter der Dachorganisation Libra Association in Washington treffen.

Samsung Electronics beendet Smartphone-Produktion in China

Der weltgrösste Smartphonehersteller Samsung stellt seine Handy-Produktion nach einem jahrelangen aufreibenden Konkurrenzkampf mit lokalen Marken ein. Der südkoreanische Konzern bestätigte am Mittwoch, dass er sein letztes verbliebenes Werk im Land in der südlichchinesischen Stadt Huizhou geschlossen habe. In den vergangenen Jahren hat die Samsung Electronics Co. Ltd. ihre Smartphone-Produktion bereits aktiv nach Vietnam, Indien und in andere kostengünstigerere Länder verlagert.

