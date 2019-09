MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das im vergangenen Jahr angestossene Exzellenzprogramm von BASF zur EBITDA-Verbesserung wird im laufenden Jahr unter dem Strich voraussichtlich noch keine nennenswerten Effekte zeigen. 500 Millionen Euro an Verbesserung auf EBITDA-Ebene stünden 400 bis 500 Millionen Euro an Umsetzungskosten gegenüber, sagte Vorstandschef Martin Brudermüller auf einem Kapitalmarkttag in Gent.

BASF will im Agrargeschäft binnen 10 Jahren um 50 Prozent wachsen

BASF will im Agrargeschäft in den nächsten Jahren um einen Prozentpunkt stärker wachsen als der Markt. Auf seinem Kapitalmarkttag im belgischen Gent kündigte der Chemiekonzern eine Steigerung der Umsätze um 50 Prozent bis zum Jahr 2030 an. Das bereinigte EBITDA, die entscheidende Gewinnkennziffer im Konzern, soll in dieser Zeit im Schnitt um 5 Prozent zulegen.

BASF-CEO: Geschäftsentwicklung im Juli und August wie in Q2

Die im ersten Halbjahr von Unsicherheiten und Überkapazitäten geprägte Geschäftsentwicklung bei BASF hat sich laut Vorstandschef Martin Brudermüller auch im Juli und August fortgesetzt. Die Zielmärkte des Chemiekonzerns seien nach wie vor von Volatilitäten und geringer Sichtbarkeit geprägt, sagte er bei einem Kapitalmarkttag in Gent.

Commerzbank erwartet in nächsten Jahren zunächst weniger Rendite

Bis zum Erreichen des mittelfristigen Renditeziels von über 4 Prozent dürfte die Profitabilität der Commerzbank in den nächsten Jahren zunächst sinken. Wie Finanzvorstand Stephan Engels auf der Pressekonferenz zur neuen Strategie sagte, rechnet die Bank in den nächsten Jahren mit einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 2 bis 4 Prozent. 2023, nach Abschluss des neuen Strategieprogramms "Commerzbank 5.0", soll die Rendite bei über 4 Prozent liegen. "Im günstigsten Fall wäre eine Rendite von über 5 Prozent möglich", sagte Engels.

Commerzbank-CEO: Synergien und Skalenvorteile durch Comdirect-Integration

Die Commerzbank erhofft sich aus der Komplettübernahme der Direktbanktochter Comdirect Synergien und Skaleneffekte. Eine Zweimarkenstrategie ergebe Sinn, solange beide Banken wachsen und der Aufwand überschaubar ist, sagte Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke bei der Pressekonferenz zum neuerlichen Umbau der Bank in Frankfurt. "Dieses getrennte Wachstum hat aber einen abnehmenden Grenznutzen, insbesondere da sich die Geschäftsmodelle weiter annähern." Deswegen sei es sinnvoll, bei Vertrieb und Marketing auf eine Marke zu setzen. Die Marke Comdirect werde als Produktmarke für das Brokerage erhalten.

Merck KGaA erhält Zulassung für Erbitux in China

Der Pharmakonzern Merck kann einen Zulassungserfolg in China für sein Krebsmedikament Erbitux verbuchen. Wie die Merck KGaA mitteilte, hat die zuständige chinesische Behörde (NMPA) Erbitux als Erstlinientherapie für eine bestimmte Form von Darmkrebs zugelassen.

AMS macht Osram-Übernahmeschlacht mit einem Kniff zum Krimi

Kurz vor dem Ende der Übernahmeschlacht um Osram hat der bei dem Lichtkonzern ungeliebte österreichische Sensorenhersteller AMS unerwartet ein Ass aus dem Ärmel gezogen. Um die Finanzinvestoren Bain und Advent auszubremsen, die vor wenigen Tagen eine "bedeutsam" höhere Offerte als die von AMS in Aussicht gestellt hatten, sattelte AMS noch einmal 2,50 Euro auf den Preis drauf und bietet jetzt 41 Euro je Anteilsschein.

Bosch investiert in chinesisches Start-up für autonome Lkws

Bosch hat sich an dem chinesischen Start-up Trunk beteiligt, das Technologien für autonome Lkws entwickelt. Über die konzerneigene Venture-Capital-Gesellschaft (RBVC) hat der Stuttgarter Stiftungskonzern in das in Peking ansässige Unternehmen investiert. Trunk entwickelt und vertreibt kombinierte Hard- und Softwarelösungen für autonome Lkws. Es wird laut Bosch als erstes Unternehmen mit autonomen Lkw-Lösungen für den Containerlogistikmarkt in Serienfertigung gehen.

Heidelbergcement kauft in Nordamerika zu

Heidelbergcement kauft von der Elementia S.A.B. de C.V. ein Zementwerk in Bath, Pennsylvania. Das Zementwerk Keystone ist seit 1928 in Betrieb und beliefert die Märkte in Pennsylvania, New Jersey und New York mit losem und Sackzement. Das Werk hat eine Kapazität von 1,1 Millionen Tonnen Zement im Jahr, wie Heidelbergcement mitteilte. Der Kaufpreis beträgt 151 Mio US-Dollar frei von liquiden Mitteln und Verbindlichkeiten.

Vestas streicht 500 Stellen in Deutschland

Der Windanlagenhersteller Vestas streicht in Deutschland und Dänemark 590 Stellen. In Lauchhammer in Brandenburg will der dänische Konzern die Produktion für Rotorblätter der Windanlagen des Typs V136 eindampfen, Rotorblätter für V117-Anlagen sollen weiterentwickelt werden. Etwa 500 Stellen oder rund 50 Prozent der Jobs an dem Standort dürften wegfallen, teilte die Vestas Wind Systems AS mit.

Deutsche Reiseanbieter konnten binnen zehn Jahren Umsätze kräftig steigern

Die Reisebranche in Deutschland hat binnen eines Jahrzehnts ihre Umsätze deutlich steigern können. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, legte der Gesamtumsatz von Reisebüros und Reiseveranstalter von 2008 bis 2017 von 21,4 auf 32,9 Milliarden Euro zu. Das ist ein Plus von 54 Prozent.

China weist Verdacht der Industriespionage bei Airbus zurück

Die chinesische Regierung hat den Verdacht der Industriespionage im Zusammenhang mit Cyberangriffen auf den europäischen Luftfahrtkonzern Airbus entschieden zurückgewiesen. Er könne versichern, dass sich China "entschlossen gegen jede Form von Cyberattacken wendet", sagte ein Sprecher des chinesischen Aussenministeriums. Das Land sei ausserdem ein Verfechter von Netzwerksicherheit.

Toyota Motor stockt Beteiligung an Subaru auf

Die beiden Autohersteller Toyota und Subaru erhöhen vor dem Hintergrund einer engeren Partnerschaft ihre Überkreuzbeteiligung. Die Toyota Motor Corp stockt die Beteiligung an Subaru laut Mitteilung auf 20 von 17 Prozent. Der Volkswagen-Rivale will maximal 80 Milliarden japanische Yen oder umgerechnet 680 Millionen Euro für den Erwerb von Subaru-Aktien investieren. Subaru wird im Gegenzug dieselbe Summe investieren, um Toyota-Anteile zu kaufen.

Unicredit verkauft Kreditportfolio über 730 Millionen Euro

Die italienische Bank Unicredit trennt sich von weiteren faulen Krediten. Wie das Institut mitteilte, verkauft es ein Portfolio notleidender Kredite im Volumen von 730 Millionen Euro an die Illimity SpA. Das Portfolio besteht aus Krediten an kleine und mittlere italienische Firmen, so die Bank. Die Auswirkungen des Verkaufs werden im Bericht für das dritte Quartal berücksichtigt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2019 07:11 ET (11:11 GMT)