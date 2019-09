MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Im Tarifstreit beim US-Autobauer General Motors (GM) haben beide Parteien am Montag die Verhandlungen wieder aufgenommen. Die Gespräche sollten am Dienstag fortgesetzt werden, sagte der Sprecher der Autogewerkschaft UAW, Brian Rothenberg. Rund 46.000 Beschäftigte an 31 Standorten in den USA beteiligten sich demnach am Montag am ersten Streik bei GM seit zwölf Jahren. Sie fordern höhere Löhne, eine bessere Krankenversicherung sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen.

Prudential Financial einigt sich mit SEC und zahlt 32,6 Mio USD

Der US-Finanzkonzern Prudential Financial hat einen Streit mit der US-Börsenaufsicht um seine Investmentfonds beigelegt. In dem Vergleich zahlt das Unternehmen 32,6 Millionen US-Dollar. Laut einem Vorwurf der SEC hat der Konzern es versäumt offenzulegen, dass eine Reorganisation im Investment-Geschäft die Fonds Millionen an entgangenen Zinserträgen kosten würde.

Sony lehnt Forderung nach Abspaltung von Bildsensor-Geschäft ab

Sony will sein Geschäft mit Bildsensoren nicht ausgliedern und eigenständig an die Börse bringen. Die Konzernführung verweigerte sich einer entsprechenden Forderung des aktivistischen Hedgefonds Third Point. In einer Mitteilung bezeichnete Sony die Sparte als "entscheidenden Wachstumstreiber", der durch engere interne Kooperation "in Zukunft noch mehr Wert schaffen wird".

