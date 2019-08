MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Entschädigungszahlungen der Deutschen Bahn an Fahrgäste aufgrund von Verspätungen und Zugausfällen haben sich nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Montag in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Im Jahr 2018 erstattete das Unternehmen demnach rund 54,5 Millionen Euro, 2014 waren es 27 Millionen Euro, zitierte die Zeitung aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion.

Nordex erhält Auftrag über 269 Megawatt aus den USA

Nordex hat erneut einen Auftrag aus den USA erhalten. Er umfasst nach Angaben des Windanlagenherstellers 56 Turbinen sowie einen zweijährigen Service-Vertrag für ein Projekt, mit dessen Errichtung im Sommer 2020 im Norden der USA begonnen werde. Die Anlagen würden im Modus von 4,8 Megawatt betrieben.

Investor Apax neuer Besitzer von Dixi- und Toitoi-Mobiltoiletten

Dixi- und Toitoi-Mobiltoiletten gehören künftig dem britischen Investor Apax. Er werde eine Mehrheitsbeteiligung an der Muttergesellschaft Adco übernehmen, teilte Apax mit. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Die bestehenden Aktionäre würden einen "bedeutenden" Minderheitsanteil behalten, hiess es. Die Transaktion soll vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im vierten Quartal abgeschlossen werden.

Elliott drängt auf Abspaltung des Autoportals von Scout24

Der Investor Elliott macht Scout24 in einem offenen Brief Druck. Er drängt den Vorstandsvorsitzenden Tobias Hartmann zu einer Abspaltung von Autoscout24. Zudem fordert er ein "ambitionierteres" Aktienrückkaufprogramm mit einem Verschuldungsgrad, der sich näher an dem vor wenigen Monaten vom Management selbst empfohlenen Level bewegt.

HSBC streicht nach CEO-Abgang tausende Stellen

Bei der HSBC Holdings plc werden tausende hochrangige Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Nach der überraschenden Ablösung von CEO John Flint will die Bank zudem die Investitionen kürzen. Bis zu 2 Prozent der 237.685 Mitarbeiter könnten ihren Arbeitsplatz verlieren, sagte ein Manager. Bei Vorlage der Ergebnisse für das zweite Quartal stimmte die Bank auch auf sich verschlechternde Aussichten für die Weltwirtschaft ein.

Sabadell verkauft Immobilienentwickler SDIN für 882 Millionen Euro

Die Banco de Sabadell verkauft ihr Geschäft mit der Immobilienentwicklung SDIN Residencial für 882 Millionen Euro an die US-Beteiligungsgesellschaft Oaktree Capital Group. Neben allen Anteilen an der Tochtergesellschaft umfasse der Verkauf auch Immobilien-Assets, erklärte die spanische Bank.

Suzuki Motor halbiert Nettoergebnis

Der japanische Autobauer Suzuki Motor hat in seinem ersten Geschäftsquartal nur noch einen Umsatz von 907,5 Milliarden Yen gemacht, umgerechnet 7,7 Milliarden Euro und ein Rückgang um 8 Prozent. Das operative Ergebnis sei um 46 Prozent auf 62,7 Milliarden Yen und das Nettoergebnis um 53 Prozent auf 40,5 Milliarden Yen gefallen, teilte das Unternehmen mit. Im Gesamtjahr per Ende März strebt Suzuki Einnahmen von 3,9 Billionen und einen Nettogewinn von 200 Milliarden Yen an.

Swiss Re übernimmt britische Versicherungsbestände von Quilter

Swiss Re übernimmt im grossen Stil geschlossene Versicherungsbestände der früheren Old Mutual in Grossbritannien. Ihre Tochtergesellschaft Reassure zahlt 425 Millionen Pfund für etwa 200.000 Policen und Aktiva im Wert von 12 Milliarden Pfund. Verkäufer ist die in London ansässige Quilter plc, Rechtsnachfolgerin der von Old Mutual vor drei Jahren abgespaltenen Vermögensverwaltung in Grossbritannien, wie aus einer Mitteilung von Swiss Re hervorgeht.

Takeaway.com und Just Eat erzielen Fusionsvereinbarung

Der niederländische Essenslieferant Takeaway.com hat mit seinem Londoner Wettbewerber Just Eat PLC eine Fusionsvereinbarung erzielt. Bereits vor einer Woche hatten die Unternehmen bekanntgegeben, dass sie sich auf vorläufiger Basis auf den Deal geeinigt hätten. Nun teilte Takeaway.com mit, das fusionierte Unternehmen werde Just Eat Takeaway.com NV heissen und seinen Sitz in Amsterdam haben.

Total verkauft 30 Prozent am Pipelinebetreiber Trapil

Total reduziert seine Beteiligung am französischen Pipelinebetreiber Societe des Transports Petroliers par Pipelines deutlich. Der Öllagerbetreiber Pisto zahlt dem französischen Ölmulti nach dessen Angaben für 30 Prozent seiner Anteile 260 Millionen Euro. Der Total-Anteil am Pipelinebetreiber Trapil sinkt dadurch auf 5,55 Prozent.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2019 07:13 ET (11:13 GMT)