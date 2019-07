MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Konzernumbau beschert Deutscher Bank gut 3 Milliarden Euro Verlust

Ein schwaches Abschneiden der Unternehmens- und Investmentbank hat der Deutschen Bank im zweiten Quartal einen deutlichen Ertragsrückgang beschert. Vor allem im Aktienhandel, den die Deutsche Bank im Rahmen ihres angekündigten Konzernumbaus einstellen wird, verzeichnete das Institut einen Einbruch. Unter dem Strich stand der bereits vor gut zwei Wochen angekündigte Milliardenverlust. Mit 3,4 Milliarden Euro hat die Bank im zweiten Quartal grössere Belastungen verbucht als in Aussicht gestellt. Nach Steuern und Anteilen Dritter lag der Verlust bei 3,2 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 361 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Metro-Management empfiehlt Aktionären Ablehnung von EPGC-Angebot

Das Metro-Management geht weiter auf Distanz zur Übernahmeofferte des tschechisch-slowakischen Investors EPGC. Die Aktionäre sollten, so die Empfehlung von Metro-Vorstand und -Aufsichtsrat, das derzeitige Angebot ablehnen. Gründe seien vor allem der zu geringe Preis und die hohe Fremdfinanzierung, die eine zu hohe Verschuldung für Metro nach sich ziehen würde.

Metro sieht über 1 Mrd Euro Nettozufluss aus Real- und China-Transaktionen

Metro erwartet bei zwei wichtigen Transaktionen zu Real und dem China-Geschäft im Zuge der Transformation zu einem reinen Grosshandelskonzern signifikante Entscheidungen im zweiten Halbjahr. Diese sollen zusammen Barmittel von netto mehr als 1 Milliarde Euro in die Kassen des Düsseldorfer Konzerns spülen.

IG Metall kritisiert AMS für das Vorgehen bei Osram massiv

Die IG Metall kritisiert mit ungewöhnlich scharfen Worten das Vorgehen des österreichischen Sensorenherstellers AMS bei Osram. "Hier wird mit der Überlebensfähigkeit von zwei Unternehmen und den damit verbundenen Arbeitsplätzen verantwortungslos gezockt", sagte Vorstandsmitglied Jürgen Kerner in einer Stellungnahme. Er reagierte damit auf Überlegungen von AMS, Osram mit finanzieller Hilfe von aussen zu übernehmen.

DWS erzielt Nettomittelzuflüsse und steigert Gewinn

Der Vermögensverwalter DWS hat im zweiten Quartal weitere Kundengelder eingeworben. Die Tochter der Deutschen Bank steigerte das von ihr verwaltete Vermögen und verbuchte einen höheren Gewinn. Für das Gesamtjahr sieht sich die DWS auf Kurs, die eigenen Ziele zu erreichen.

Fintech Group erhöht nach gutem Halbjahr Margenprognose

Die Fintech Group wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Nachdem das Unternehmen im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn trotz niedriger Marktvolatilität gesteigert hat, rechnet es mit einer starken zweiten Jahreshälfte. Die Margenprognose wurde angehoben.

Biofrontera hat mit japanischer Maruho weiteren Ankeraktionär

Die auf Dermatologie spezialisierte Biofrontera hat einen weiteren Ankeraktionär. Das japanische Pharmaunternehmen Maruho hält über seine deutsche Tochtergesellschaft inzwischen 28,14 Prozent.

Neuer Encavis-Fonds wirbt frisches Geld ein

Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis hat sich neue Mittel für Investitionen gesichert. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat die Tochter Encavis Asset Management von Sparkassen und Genossenschaftsbanken Geld für den Spezialfonds Encavis Infrastructure II eingeworben. Mit den neuen Mitteln könne Encavis über 100 Millionen Euro in Erneuerbare-Energien-Anlagen investieren.

Telefonica Deutschland nach gutem 2. Quartal auf Kurs

Telefonica Deutschland hat auch im zweiten Quartal das operative Ergebnis bei leicht steigenden Umsätzen deutlich gesteigert. Der Telekomdienstleister konnte sowohl im Mobilfunk- als auch im Festnetzgeschäft Neukunden gewinnen und profitierte zudem von steigenden Mobilfunkserviceumsätzen. Angesichts der guten drei Monate bekräftigte das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr.

Österreichs Ölkonzern OMV prüft Expansion nach Indonesien

OMV will mit dem grössten petrochemischen Unternehmen Indonesiens Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in dem südostasiatischen Land ausloten. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten der Wiener Öl - und Gaskonzern und sein zweitgrösster Aktionär Mubadala am Mittwoch mit Chandra Asri Petrochemical.

Glaxosmithkline ernennt neuen Chairman

Der Pharmakonzern Glaxosmithkline bekommt einen neuen Chairman. Wie das Unternehmen mitteilte, soll Jonathan Symonds den Posten am 1. September von Phillip Hampton übernehmen. Symonds ist derzeit stellvertretender Chairman bei HSBC. Er hat früher als Finanzchef bei den Pharmakonzernen Novartis und Astrazeneca gearbeitet.

Aston Martin senkt Absatz-Ausblick für 2019 - Aktie bricht ein

Das schwierige Konjunkturumfeld macht auch vor den Nobelkarossen aus dem Hause Aston Martin nicht halt. Die Aston Martin Lagonda Global Holdings plc senkte ihren Ausblick für den Autoabsatz im laufenden Jahr. Das britische Unternehmen geht davon aus, dass das Umfeld für den Rest des Jahres schwierig bleibt. Der Aktienkurs bricht am Vormittag um 22 Prozent ein.

Vodafone und O2 treiben 5G in Grossbritannien gemeinsam voran

Der britische Telekomkonzern Vodafone teilt sich mit der Telefonica-Tochter O2 in Grossbritannien aktive Ausrüstung für neuen neusten Mobilfunkstandard 5G. Das Joint Venture der beiden Unternehmen, Cornerstone, werde Möglichkeiten der Monetarisierung prüfen, teilte die Vodafone Group plc mit. Durch das Teilen könnten die Vorteile von 5G genutzt und die Kosten für die Einführung des neuen Mobilfunkstandards gesenkt werden.

Iberdrola hebt nach Gewinnanstieg im Halbjahr Ausblick an

Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr stärker als erwartet gesteigert und seinen Jahresausblick angehoben. Der Nettogewinn stieg in den sechs Monaten um 17 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro, während die Einnahmen um 3,9 Prozent auf 18,28 Milliarden Euro zulegten, wie die Iberdrola SA mitteilte. Analysten hatten im Konsens unter dem Strich einen Gewinn von 1,61 Millionen Euro erwartet.

Peugeot überrascht mit Gewinnsprung - Marge steigt auf 8,7 Prozent

Der französische Autokonzern PSA Peugeot Citroen hat den Gewinn im ersten Halbjahr dank weiterer Kostensenkungen stärker gesteigert als von Analysten erwartet. Die operative Marge erhöhte die Opel-Mutter um 0,9 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent und rangiert vor dem Rivalen Volkswagen und auch vor Premiumherstellern wie BMW oder Daimler, die derzeit weit darunter liegen.

Wirecard-Konkurrent Ingenico erhöht Prognose nach gutem Halbjahr

Der französische Zahlungsdienstleister Ingenico hat Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert und den Jahresausblick angehoben. Der Wirecard-Konkurrent steigerte seinen Nettogewinn vor Auswirkungen des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 um 32 Prozent auf 80 Millionen Euro. Die Einnahmen stiegen um 14 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro.

Royal KPN übertrifft operativ die Erwartungen, hebt Prognose an

Royal KPN hat im zweiten Quartal netto 9,8 Prozent weniger verdient als im Vorjahr, strebt beim bereinigten Ergebnis im Gesamtjahr anders als bisher geplant jedoch eine leichte Verbesserung an. Der niederländische Telekomkonzern erzielte im abgelaufenen Quartal einen Überschuss von 128 Millionen Euro gegenüber 142 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie es in einer Mitteilung heisst. Ursächlich dafür sind Restrukturierungskosten und geringere Finanzerträge.

Akzo Nobel verdient im zweiten Quartal netto 15 Prozent weniger

Akzo Nobel NV hat im zweiten Quartal einen Überschuss von 231 Millionen Euro erzielt, verglichen mit 271 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang von 15 Prozent ist im Wesentlichen dem Verkauf der Spezialchemie im vergangenen Jahr geschuldet, wie der niederländische Hersteller von Farben und Lacken mitteilte. Auf fortgeführter Basis ergab sich ein Nettogewinn von 215 Millionen Euro nach 107 Millionen im Vorjahr.

Clariant-CEO Occhiello tritt zurück - weiter Verhandlungen mit Sabic

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant und sein CEO gehen getrennte Wege. Ernesto Occhiello habe sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, das Unternehmen mit sofortiger Wirkung zu verlassen, teilte die Clariant AG mit. Occhiellos Verantwortlichkeiten werden vorübergehend vom Präsidenten des Verwaltungsrates, Hariolf Kottmann, übernommen, bis eine Nachfolge gefunden sein wird.

Repsol verzeichnet Gewinnrückgang

Der spanische Ölkonzern Repsol hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn brach auf 525 Millionen von 936 Millionen Euro ein, wie die Repsol SA mitteilte. Im Vorjahr hatte das Unternehmen von einem Einmalgewinn aus dem Verkauf des Anteils an der Naturgy Energy Group SA profitiert.

Standard Life einigt sich mit Lloyds Banking

Die britischen Geldhäuser Standard Life Aberdeen und Lloyds Banking Group haben ihre Fehde um einen Asset-Management-Deal beendet. Standard Life teilte mit, dass ein Schlichtungsverfahren abgeschlossen wurde.

UPS liefert ab Januar an sieben Tagen

Der Paketdienstleister United Parcel Service Inc (UPS) stellt seine Lieferungen ab dem kommenden Jahr auch an Sonntagen zu. UPS folgt damit dem Beispiel des Konkurrenten Fedex, der im Mai angekündigt hatte, ab 2020 in den USA auf eine Sieben-Tage-Woche umzustellen, um den Online-Shopping-Gewohnheiten seiner US-Kunden Rechnung zu tragen. Der Online-Händler Amazon baut zurzeit ein eigenes Transportgeschäft mit einer Flotte von Lieferwagen auf.

Wework strebt Börsengang im September an - Kreise

