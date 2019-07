MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Modefirma Rene Lezard geht das Geld aus. Wie das Unternehmen aus Schwarzach am Main mitteilte, hat es beim zuständigen Gericht einen Insolvenzantrag gestellt. Zuvor war die von einem türkischen Investor verbindlich zugesagte Geldspritze ausgeblieben.

Sartorius erhöht nach gutem Halbjahr Umsatzprognose für 2019

Sartorius hat im ersten Halbjahr Gewinn, Umsatz und Auftragseingang prozentual zweistellig gesteigert. Für das Gesamtjahr ist das Göttinger Biopharmazie-Unternehmen nun optimistischer beim Umsatz, getrieben durch eine besser als erwartete Entwicklung in der Sparte Bioprocess Solutions, die sich im zweiten Halbjahr fortsetzen werde. Hingegen werde die Sparte Lab Products & Services aufgrund des schwächeren konjunkturellen Umfelds nur das untere Ende der Umsatzprognose erreichen, und auch die bereinigte EBITDA-Marge des Segments schwächer als bisher angepeilt ausfallen.

Scout24 kündigt Aktienrückkauf und Strategiemassnahmen an

Scout24 hat einen Aktienrückkauf sowie Details eines Strategieprogramms angekündigt, mit dem der Betreiber von Online-Anzeigenportalen die Organisation straffen und die beiden Geschäftsfelder Immobilienscout24 und Autoscout24 stärken will. Die Umsatzziele für das Gesamtjahr bestätigte das Münchener MDAX-Unternehmen. Auf einem Kapitalmarkttag im vierten Quartal soll eine Prognose für die Zeit ab 2020 ausgegeben werden.

Wirecard vereinbart Zusammenarbeit mit Aldi

Der Bezahldienstleister Wirecard hat eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit den Einzelhandelsketten Aldi Nord und Süd vereinbart. Im Rahmen der Partnerschaft werde Wirecard die Abwicklung sämtlicher Zahlungen mit Kreditkarten und internationalen Debitkarten in allen Aldi-Filialen in Deutschland übernehmen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Möglichkeit einer darüber hinaus gehenden Kooperation werde derzeit geprüft.

AB InBev verkauft Australien-Tochter, prüft Asien-IPO aber weiter

Nach dem vorerst abgesagten Börsengang der Asien-Tochter verkauft der Braukonzern Anheuser-Busch InBev das australische Geschäft einzeln an die japanische Asahi Group Holdings. In einer Mitteilung des belgischen Brauereiriesen heisst es zudem, geprüft werde auch weiterhin ein Börsengang für das Asiengeschäft Budweiser Asia-Pacific.

Autoliv streicht nach schwachem Quartal Prognose zusammen

Der schwedische Airbag- und Sicherheitsgurthersteller Autoliv hat im zweiten Quartal weniger als erwartet verdient und reduziert deshalb die Jahresprognose. Die Unsicherheit in einem schrumpfenden Markt sei gross, und es gebe derzeit keine Anzeichen für eine Erholung des Pkw-Geschäfts, begründete das Unternehmen den Schritt. Der Automarkt werde sich im laufenden Jahr um 4 bis 6 Prozent verkleinern.

Blackrock verfehlt die Erwartungen im zweiten Quartal

Der Vermögensverwalter Blackrock hat eine wahre Flut an Kundengeldzuflüssen nicht in höhere Gewinne ummünzen können. Das Ergebnis ging im zweiten Quartal deutlich zurück und fiel schlechter aus als von Analysten erwartet.

Fortum steigert Gewinn überproportional - Uniper-Beitrag hilft

Der Uniper-Grossaktionär Fortum hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und unterm Strich mehr verdient. Höhere Energiepreise, ein Anstieg bei den Volumina und eine Verbesserung bei Preisen und Margen in Russland trugen zur positiven operativen Entwicklung bei. Darüber hinaus lag der Gewinnbeitrag aus Beteiligungen wie Uniper signifikant höher. Ausserdem entfielen in diesem Quartal die hohen Rückstellungen für faule Kredite, die das Ergebnis im Vorjahresquartal belastet hatten.

PepsiCo schluckt südafrikanische Pioneer Foods für 1,7 Mrd Dollar

PepsiCo will in Subsahara-Afrika expandieren und dazu als Basis den südafrikanischen Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Pioneer Foods Group Ltd für insgesamt 1,7 Milliarden Dollar übernehmen. Der US-Getränkekonzern erklärte, die Aktionäre des an der Börse in Johannesburg gelisteten Unternehmens sollten 110 südafrikanische Rand pro Anteilsschein in bar bekommen.

Vattenfall verdient weniger im zweiten Quartal

Der schwedische Stromkonzern Vattenfall hat im zweiten Quartal 2019 trotz eines Umsatzzuwachses beim Gewinn eingebüsst. Für den Zeitraum April bis Juni meldete das Unternehmen ein Umsatzplus von 11 Prozent auf 34,7 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet 3,3 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg leicht von 2,8 auf 2,9 Milliarden Kronen. Unter dem Strich fiel der Gewinn von 3 Milliarden auf 1,3 Milliarden Kronen.

