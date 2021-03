MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Indikation 3.920,75 -0,40% +5,09%

Euro-Stoxx-50 3.824,64 -0,55% +7,66%

Stoxx-50 3.257,42 -0,54% +4,80%

DAX 14.479,80 -0,61% +5,55%

FTSE 6.733,11 -0,06% +4,28%

CAC 6.026,70 -0,12% +8,56%

Nikkei-225 29.717,83 +1,73% +8,28%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 171,37% -0,27

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,87 66,02 -0,2% -0,15 +35,3%

Brent/ICE 69,41 69,63 -0,3% -0,22 +34,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.703,91 1.722,70 -1,1% -18,80 -10,2%

Silber (Spot) 25,54 26,18 -2,4% -0,64 -3,2%

Platin (Spot) 1.186,05 1.199,88 -1,2% -13,83 +10,8%

Kupfer-Future 4,07 4,14 -1,7% -0,07 +15,7%

Anziehende Marktzinsen belasten den Goldpreis.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der erneuten Rekordjagd des Vortages dürfte die Wall Street am Freitag zum Start zunächst unter Gewinnmitnahmen leiden. Bei den am Vortag vorweggeeilten Technologiewerten dürften die Abschläge deutlich üppiger ausfallen. Belastet wird der Aktienmarkt - und hier vor allem der Technologiesektor - von wieder anziehenden Marktzinsen in den USA. Der Sektor reagiert besonders sensibel auf veränderte Marktzinsen, da Technologieunternehmen meist höhere und schuldenfinanzierte Investitionen stemmen müssen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist wieder auf 1,60 Prozent geklettert. Im Handel ist die Rede davon, dass Geldverwalter Mittel am Rentenmarkt abgezogen hätten, da ihr Appetit auf sichere Anlagen nachlasse. Die Diskussion um eine steigende Inflation mit in der Folge anziehenden Rentenrenditen dürfte mit den anstehenden Erzeugerpreisen für Februar noch vor der Startglocke neue Nahrung erhalten.

Novavax machen vorbörslich einen Sprung um 20,2 Prozent nach oben, nachdem der Corona-Impfstoffkandidat des Biotech-Unternehmens in einer abgeschlossenen klinischen Spätstudie eine Wirksamkeit von 96,4 Prozent gezeigt hat gegen "leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen, die durch den ursprünglichen Covid-19-Stamm verursacht werden".

Poshmark büssen 12,6 Prozent ein. Der Online-Marktplatz für Kleidung hat 2020 dank des Online-Trends während der Corona-Pandemie einen Gewinn erwirtschaftet und im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Ausblick auf das laufende erste Quartal lag jedoch unter den Markterwartungen.

Goodrx Holdings (-3,8%) hat für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn vermeldet, der über den Erwartungen lag. Der Umsatzausblick für das erste Quartal enttäuschte jedoch.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Laufe des Tages:

- DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2020

- DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2020

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

März (1. Umfrage)

PROGNOSE: 78,9

zuvor: 76,8

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Nach der jüngsten Rally legen die Börsen eine Verschnaufpause ein. Die Umsätze sind dünn: Händler verweisen auf kleine Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende, aber auch darauf, dass die Renditen schon wieder auf dem Weg nach oben sind. Zwar hat die EZB wie erhofft angekündigt, sie werde das Tempo der Anleihenkäufe wieder erhöhen. Die Renditen der US-Anleihen ziehen aber deutlich an. Unter den steigenden Renditen leiden die Technologie-Titel, deren jüngste Erholung nun abverkauft wird. Ihr Stoxx-Branchenindex fällt um 2 Prozent. Dagegen profitiert der Index der Bankenwerte mit einem Plus von 1,1 Prozent von der Erwartung höherer Gewinne Zinsgeschäft. Daimler fallen um 2,6 Prozent. Hier belastet, dass Renault sich von seinem gesamten Anteil an Daimler getrennt hat. Als positive Überraschung wertet ein Marktteilnehmer die Zahlen von Essilorluxottica. Die Aktie verliert trotzdem 1,1 Prozent. Die 2020er-Zahlen von RTL (+0,5%) wertet ein Marktteilnehmer auf der Ertragsseite leicht positiv. Aufwärtspotenzial wird im Handel nach Bekanntgabe vorläufiger Geschäftszahlen bei Aurelius gesehen. Aurelius gewinnen 8,1 Prozent. Für Burberry geht es nach dem Zwischenbericht um 5,6 Prozent nach oben. Positiv werten die Analysten, dass die flächenbereinigten Umsätze deutlicher als erwartet gestiegen sind und die EBIT-Marge deutlich oberhalb des Konsens liege.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do,18:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1924 -0,49% 1,1944 1,1974 -2,4%

EUR/JPY 129,93 -0,09% 130,14 129,86 +3,0%

EUR/CHF 1,1100 +0,14% 1,1080 1,1073 +2,7%

EUR/GBP 0,8577 +0,12% 0,8565 0,8568 -4,0%

USD/JPY 108,96 +0,41% 108,96 108,45 +5,5%

GBP/USD 1,3903 -0,61% 1,3946 1,3976 +1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,5085 +0,46% 6,4856 6,4868 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 56.726,50 -2,14% 56.737,50 56.837,25 +95,3%

Nachdem sich der Euro am Vortag trotz der taubenhaften Äusserungen der Europäischen Zentralbank (EZB) mit beschleunigten Wertpapierkäufen im Zuge des PEEP-Programms wacker geschlagen hat, gerät er einen Tag später unter Druck. Dies erklären Devisenhändler aber mit steigenden US-Renditen und in der Folge anziehenden Dollarkursen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben die Aufwärtstendenz vom Vortag fortgesetzt. Sie folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street. Hierzu trug auch bei, dass die EZB ankündigte, ihre Anleihekäufe zu beschleunigen, um den Anstieg der Anleiherenditen zu begrenzen. Positiv wirkte aber auch, dass das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfspaket in den USA nun in Kraft ist. Eine Ausnahme machte Hongkong, wo der HSI im Späthandel im Minus lag. Hier drückten politische Spannungen zwischen den USA und China. Die USA haben die geplante Wahlrechtsänderung für die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong erneut scharf kritisiert. Am stärksten nach oben ging es in Tokio. Softbank legten um 3,4 Prozent zu. Hier sorgte der Börsengang von Coupang weiter für Kauflaune. Rakuten machten einen Sprung um 8,6 Prozent nach Medienberichten, wonach der E-Commerce-Riese mit Japan Post (+1,1%) eine Partnerschaft eingehe. In Südkorea wurden ebenso wie an den anderen Plätzen Technologieaktien favorisiert. Für die Aktie des Chip-Herstellers SK Hynix ging es um 2,2 und für LG Electronics um 3,4 Prozent nach oben. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (+4,8%) wurden von neuen Grossaufträgen gestützt. In Hongkong profitierten Xiaomi (+6,6%) von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. In Sydney legte der Technologiesektor um 2,3 Prozent zu.

+++++ CREDIT +++++

Nach der geldpolitischen Entscheidung der EZB geht es mit den Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Freitag leicht nach unten. Die EZB hat sich am Vortag die Option eingeräumt, demnächst über das PEPP-Programm zeitweise mehr Anleihen zu erwerben. Die Ankündigung drückte auf die Renditen an den Anleihemärkten. Nach Einschätzung von Marktteilnehmern ist die Ausweitung der PEPP-Käufe vor allem eine gute Nachricht für Staatsanleihen der Eurozone-Peripherie. Auch für Unternehmensanleihen sei die Ankündigung positiv. Mit Blick auf den Roll in die Serie S35 am 20. März hat Markit derweil die endgültigen Mitglieder der neuen Indizes bekannt gegeben. Von den sechs neuen Namen im Europe werden fünf aus dem Crossover aufsteigen, was laut Commerzbank erneut unterstreicht, wie sich die Rating-Dynamik in den vergangenen Monaten weiter verbessert habe.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Bayer schlägt zwei US-Experten für den Aufsichtsrat vor

Bei Bayer sollen eine Spezialistin für Künstliche Intelligenz und ein Agrarexperte das Aufsichtsgremium verstärken. Auf der Hauptversammlung am 27. April stehen die 44-jährige Physikerin Fei-Fei Li von der Universität Stanford in Kalifornien und der 65-jährige Manager Alberto Weisser, der lange für das US-Agrar- und Lebensmittelunternehmen Bunge tätig war, für eine verkürzte Amtszeit von vier Jahren zur Wahl, wie Bayer mitteilte. Die beiden sollen Nachfolger von Johanna Faber und Wolfgang Plischke werden, die turnusgemäss ausscheiden.

BMW will CO2-Ausstoss bei Stahlherstellung senken

BMW will in den kommenden Jahren die CO2-Emissionen in der Stahl-Lieferkette deutlich senken. "Im Jahr 2030 sollen die CO2-Emissionen rund zwei Millionen Tonnen unter dem heutigen Wert liegen", sagte BMW-Einkaufsvorstand Andreas Wendt laut Mitteilung. Um die Ziele zu erreichen, investiert BMW über seinen Venture-Capital-Fonds in ein Verfahren zur CO2-freien Stahlherstellung, das das US-Startup Boston Metal entwickelt hat.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 12, 2021 07:14 ET (12:14 GMT)