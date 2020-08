MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Grossbritannien bleiben die Börsen wegen des "Summer Bank Holiday" geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.515,25 +0,11% +8,71%

Euro-Stoxx-50 3.318,25 +0,08% -11,40%

Stoxx-50 2.975,95 -0,01% -12,55%

DAX 13.079,05 +0,35% -1,28%

FTSE Geschlossen

CAC 5.025,06 +0,44% -15,94%

Nikkei-225 23.139,76 +1,12% -2,18%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 175,29 -0,39

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,36 42,97 +0,9% 0,39 -24,3%

Brent/ICE 46,39 45,81 +1,3% 0,58 -24,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.966,77 1.963,47 +0,2% +3,31 +29,6%

Silber (Spot) 27,91 27,48 +1,6% +0,43 +56,4%

Platin (Spot) 934,38 929,60 +0,5% +4,78 -3,2%

Kupfer-Future 3,03 3,00 +1,1% +0,03 +7,4%

Der schwächere Dollar gibt den Ölpreisen Auftrieb. Daneben hätten die jüngsten chinesischen Einkaufsmanagerindizes Hoffnungen auf eine steigende Nachfrage geweckt, heisst es am Markt.

Gold zeigt sich hingegen nur gut behauptet, trotz des eigentlich stützenden schwächeren Greenback. Beobachter verweisen auf die Kursgewinne an den Aktienmärkten und auf dünne Umsätze, weil die Londoner Metallbörse LME am Montag wegen eines Feiertags geschlossen ist.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street zeichnet sich zum Start in die neue Woche eine Fortsetzung der Rally ab, wenn auch in gebremstem Tempo. In der vergangenen Woche waren S&P-500 und die Nasdaq-Indizes von Rekord zu Rekord geeilt. Ihren Optimismus bezogen die Anleger von der US-Notenbank, die einen geldpolitischen Richtungswechsel signalisiert hat, indem sie sich von ihrem Inflationsziel verabschiedet hat. Künftig kann die Fed ihre expansive Geldpolitik selbst dann fortsetzen, wenn die Inflation über 2 Prozent steigt.

Die Notenbanker hätten bestätigt, dass die Zinsen auf absehbare Zeit niedrig blieben, kommentiert Richard Dunbar von Aberdeen Standard Investments den neuen Kurs der Fed. Abgesehen vom billigen Geld sei die Bilanzsaison der US-Unternehmen deutlich besser als befürchtet verlaufen, nennt er einen weiteren Grund für den Rekordkurs der Börse.

Mit dem Ende der Urlaubszeit könnte es am Aktienmarkt allerdings wieder turbulenter zugehen. Wenn die Mitglieder des Kongresses aus der Sommerpause zurückkehren, dürfte die Debatte um neue Corona-Hilfsprogramme wiederaufgenommen werden, die zuletzt ins Stocken geraten war. Daneben läuft der Präsidentschaftswahlkampf weiter. Und auch der Handelsstreit mit China wird ein zentrales Thema bleiben. Am Freitag hat Peking im Streit um den Verkauf des US-Geschäfts der App Tiktok die Vorschriften für den Export von Technologie verschärft.

Mit Blick auf Einzelwerte steht am Montag der Apple-Aktiensplit im Verhältnis 1:4 im Fokus. Anleger werden die vierfache Zahl an Apple-Aktien in ihren Depots vorfinden. In der Folge wurde der Dow-Jones-Index etwas umgebaut, um das durch den Aktiensplit verringerte Gewicht des Technologiesektors auszugleichen, aber auch um die US-Wirtschaft realistischer abzubilden, wie Indexbetreiber S&P Dow Jones mitteilte. Deshalb steigen die Aktien von Salesforce.com, Amgen und Honeywell mit Handelsbeginn am Montag in den Index auf. Ausgeschieden sind Pfizer, Exxon Mobil und Raytheon.

+++++ INDEXÄNDERUNG +++++

Folgende Index-Änderungen werden zum Handelsbeginn wirksam:

DOW-JONES-INDEX

+ NEUAUFNAHME

- Amgen

- Salesforce

- Honeywell International

+ HERAUSNAHME

- Exxon Mobil

- Pfizer

- Raytheon

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen notieren auch am Montagmittag mit leichten Aufschlägen. Gestützt wird die Stimmung von positiven Konjunkturdaten aus China und Japan sowie von einem Übernahmeangebot von Veolia für Suez. Wegen eines Feiertags in London verläuft das Geschäft aber insgesamt ruhig. Übergeordnet hätten die Investoren auch immer noch den Strategieschwenk der US-Notenbank zu verdauen. Ihr neuer Inflationskurs sei aber auf jeden Fall positiv für alle Risiko-Anlagen, da Marktteilnehmern nichts anderes mehr übrig bleibe, als dort zu investieren. Mit Blick auf das neu eingeführte durchschnittliche Inflationsziel der Fed glaubt Nordea, dass dies Auswirkungen auf die Strategieprüfung der EZB haben wird. Veolia bietet Engie für deren Anteil an Suez 15,50 Euro je Suez-Aktie, damit liegt der Preis knapp 27 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Suez steigen um 18,5 Prozent auf 14,50 Euro. Engie gewinnen 6,2 Prozent. Engie hält 29,9 Prozent der Anteile von Suez. Veolia ziehen um 3,6 Prozent an. Im DAX steigen RWE um 1,1 Prozent und Eon um 0,4 Prozent. Der Sektor legt 0,9 Prozent zu. Philips verlieren dagegen 1,9 Prozent. Das Unternehmen hat den Margenausblick für das laufende Gesamtjahr nach einer Teilstornierung eines Auftrags für Beatmungsgeräte gesenkt. Drägerwerk fallen um 3,3 Prozent. Auch hier belastet, dass nun das Risiko eventueller Auftragsstornierungen durch die USA für Beatmungsgeräte einkalkuliert werden muss.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Fr, 17:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1928 +0,17% 1,1899 1,1901 +6,4%

EUR/JPY 126,34 +0,60% 125,69 125,32 +3,6%

EUR/CHF 1,0786 +0,21% 1,0751 1,0759 -0,7%

EUR/GBP 0,8954 +0,39% 0,8925 0,8923 +5,8%

USD/JPY 105,92 +0,45% 105,51 105,31 -2,6%

GBP/USD 1,3322 -0,22% 1,3332 1,3338 +0,5%

USD/CNH (Offshore) 6,8469 -0,21% 6,8544 6,8630 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.629,01 +0,25% 11.659,26 11.543,00 +61,3%

Der Euro behauptet seine jüngsten Gewinne zum Dollar. Beim Greenback rechnen die Strategen bei Goldman Sachs angesichts des Ziels einer Durchschnittsinflation von 2 Prozent in den USA mit einer verstärkten Abwertung. Und die Societe Generale sieht den Euro bis kommendes Jahr bis auf 1,25 Dollar steigen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Börsen in Ostasien und Australien sind am Montag den positiven US-Vorgaben nicht gefolgt. Zunächst hatte die andauernde Rally an der Wall Street mit weiteren Rekorden die regionalen Börsen in Asien noch beflügelt. Doch im Verlauf drehten die meisten ins Minus, verstimmt durch chinesische Konjunkturdaten mit Licht und Schatten. Nur Japan widerstand dem Negativtrend. Geely Automobile gewannen gegen den negativen Trend in Hongkong 5,5 Prozent. Der chinesische Automobilhersteller wird in den kommenden Tagen seine A-Aktien listen. In Japan verhalf ein wieder nachgebender Yen den Aktienkursen zu deutlichen Gewinnen. Laut Händlern setzten Anleger nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Abe auf Reformen in der Wirtschafts- und Geldpolitik. Zudem war die Industrieproduktion in Japan im Juli gegenüber dem Vormonat kräftig gestiegen. Gesucht waren die Titel von Wertpapierhandelshäusern, nachdem sich Berkshire Hathaway an fünf wichtigen Sektorunternehmen beteiligt hatte. Mitsubishi Corp stiegen um 7,7 Prozent, Mitsui & Co um 7,3 Prozent, Sumitomo Corp um 9,1 Prozent, Itochu um 4,2 Prozent und Marubeni um 9,5 Prozent. Gegen den Trend sanken japanische Mobilfunktitel wegen der Aussicht auf eine schärfere Regulierung mit sinkenden Gebühren. KDDI gaben 4,7 Prozent, NTT Docomo 3,4 Prozent und Softbank 2,7 Prozent ab. In Australien schloss der Leitindex mit einer knapp behaupteten Tendenz ebenfalls im Minus - belastet von Papieren der Sektoren Gesundheit und Konsum. Auch die Schwergewichte der Finanz- und Bergbaubranche präsentierten sich schwach. In Seoul drückten schwache Daten zur Industrieproduktion und zum Einzelhandel. Einen weiteren Belastungsfaktor stellte die Verschärfung der Coronaregeln in Südkorea dar.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten treten am Montag mehr oder weniger auf der Stelle. Der Brückenfeiertag in London bremst das Geschäft. Generell sollte die lockere Geldpolitik aber auch weiterhin für enge Spreads sorgen, heisst es am Markt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Zoll zählt 144 verdächtige Vorgänge in Wirecard-Affäre

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls (FIU) zählt mittlerweile 144 "relevante" Vorgänge mit Bezug auf den mutmasslichen Bilanzbetrug beim Finanzdienstleister Wirecard. Dies sei das Ergebnis einer erneuten Überprüfung von alten und neuen Informationen gewesen, schreibt das Finanzministerium in seiner Antwort auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Banken bündeln Online-Bezahlverfahren - Paydirekt übernimmt Giropay

Die deutschen Banken bündeln ihre beiden kontobasierten Online-Bezahlverfahren. Die Paydirekt GmbH übernimmt laut Mitteilung alle relevanten Unternehmensteile der Giropay GmbH. Der Erwerb werde zum 1. Dezember 2020 wirksam. Für Kunden und Händler ergeben sich hieraus keine unmittelbaren Änderungen, wie die beiden Bezahldienste mitteilten. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Ado verdient operativ mehr - Prognose bestätigt

