MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: An den Börsen in Japan, China und Südkorea findet wegen Feiertagen kein Handel statt.

MITTWOCH: In Japan ruht der Börsenhandel wegen eines Feiertags.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.13 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.866,25 +1,01% -11,36%

Euro-Stoxx-50 2.848,06 +1,12% -23,95%

Stoxx-50 2.807,47 +1,46% -17,50%

DAX 10.617,72 +1,44% -19,86%

FTSE 5.835,28 +1,42% -23,71%

CAC 4.451,03 +1,66% -25,54%

Nikkei-225 Feiertag

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,18% 0,14

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 22,53 20,39 +10,5% 2,14 -62,1%

Brent/ICE 29,30 27,20 +7,7% 2,10 -53,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.699,09 1.701,70 -0,2% -2,62 +12,0%

Silber (Spot) 14,80 14,85 -0,3% -0,05 -17,1%

Platin (Spot) 768,75 768,35 +0,1% +0,40 -20,3%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Es dürfte sich der Trend aus dem späten Vortagesgeschäft fortsetzen, als die US-Börsen ins Plus gedreht waren. Die neuen Spannungen zwischen China und den USA zur Entstehung von Covid-19 in China haben derweil etwas an Schrecken verloren. Händler sprechen nun von Wahlkampfgetöse. Die voranschreitenden Lockerungen der behördlichen Corona-Auflagen weltweit lassen Anleger wieder etwas Mut fassen. Zudem häufen sich die Erfolgsmeldungen im Pharmasektor im Kampf gegen Covid-19. Auch in den USA wird der öffentliche Stillstand Stück für Stück aufgehoben - allen Unkenrufen zum Trotz. So warnt die US-Seuchen- und Gesundheitsbehörde CDC vor einer dramatischen weiteren Zuspitzung der Coronakrise in den Vereinigten Staaten. Investoren setzen aber darauf, dass der Tiefpunkt des Abschwungs erreicht sei, heisst es im Handel.

Der US-Versicherer American International Group (AIG) verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des bereinigten Gewinns um 93 Prozent. Hintergrund waren Rückstellungen zur Deckung von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. CEO Brian Duperreault bezeichnete die Pandemie "als den grössten Katastrophenschaden, den die Branche je gesehen hat". Vorbörslich liegt der Kurs knapp im Plus und zeigt damit relative Schwäche.

Für die Rambus-Aktie ist nachbörslich um 7,3 Prozent nach oben gegangen. Der Chiphersteller vermeldete für das Auftaktquartal Gewinn und Umsatz über den eigenen Erwartungen. Vorbörslich zeigt sich der Wert noch inaktiv.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 1Q

13:05 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

17:50 FR/Axa SA, Umsatz 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Handelsbilanz März

PROGNOSE: -44,4 Mrd USD

zuvor: -39,93 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit April

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 27,0

1. Veröff.: 27,0

zuvor: 39,8

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 40,0 Punkte

zuvor: 52,5 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) kann die Erholung an den Aktienmärkten nicht nachhaltig bremsen. Nach einer kurzen Delle drehen die Indizes wieder nach oben ab: Der Markt setz wieder auf ein Ende des Stillstandes und einen Aufschwung über Konjunkturprogramme, sagt ein Marktteilnehmer. Der Euro gibt etwas nach auf 1,0850 Dollar. Das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesbank den Ankauf von Bundesanleihen nur noch für drei Monate erlaubt, wenn sie die geldpolitischen Gründe nicht näher erläutert. Auf der Branchenseite stehen alle Sektorenindizes im Plus. Angeführt wird die Erholung von den Öl - und Gaswerten, deren Index 4,3 Prozent gewinnt. Grund sind unter anderem starke Geschäftszahlen von Repsol und Total. Total hat zudem die Dividende bekräftigt. Repsol steigen um 8,3 Prozent und Total um 5,5 Prozent. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht mit Vertretern der Autobranche über Wege aus der Coronakrise. Daimler erholen sich um 3,3 und BMW um 2,9 Prozent, bei den Zuliefern ziehen Schaeffler um knapp 7 und Stabilus um knapp 6 Prozent an. Infineon rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Einbruch des Gewinns. Vom ursprünglichen Margenziel hatte sich Infineon aber bereits im März verabschiedet. Die Aktie legt mit dem festen Gesamtmarkt 3,1 Prozent zu. Vonovia hat wie erwartet operativ und unter dem Strich mehr verdient. Für die Aktie geht es um 6,8 Prozent nach oben. Das Geschäft von Essilorluxottica leidet unter dem Stillstand. Auch für die kommenden Monate sind Analysten für den französisch-italienischen Optiker nicht sonderlich optimistisch. Die Aktie wird dennoch vom festen Gesamtmarkt um knapp 2 Prozent mit nach oben gezogen. Als stark stuft die Citigroup die Quartalszahlen von Endesa ein, der Kurs gewinnt 4,5 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 18:07 % YTD

EUR/USD 1,0843 -0,53% 1,0907 1,0903 -3,3%

EUR/JPY 115,68 -0,61% 116,35 116,47 -5,1%

EUR/CHF 1,0524 -0,03% 1,0532 1,0527 -3,1%

EUR/GBP 0,8700 -0,71% 0,8756 0,8777 +2,8%

USD/JPY 106,70 -0,06% 106,67 106,84 -1,9%

GBP/USD 1,2460 +0,15% 1,2458 1,2425 -6,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1230 -0,13% 7,1211 7,1304 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 8.868,76 -0,91% 9.026,76 8.849,88 +23,0%

Das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zum Anleihekaufprogramm der EZB ist laut ActivTrades negativ für den Euro, weil es dazu geeignet ist, die Gräben innerhalb der Eurozone zu vertiefen. Der Euro ist auf ein Einwochentief zum Dollar gefallen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die späte Erholung an der Wall Street hat für Kursgewinne gesorgt. Allerdings waren die Umsätze erneut dünn, denn in Festlandchina, Japan und Südkorea fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Die Sorgen vor einem erneuten Handelsstreit zwischen den USA und China, die zu Wochenbeginn noch für Abgaben gesorgt hatten, traten wieder etwas in den Hintergrund. Händler sprachen von politischem Getöse. In Hongkong schreckte selbst der stärkste Konjunktureinbruch seit 1974 für keine Verstimmung. Der S&P/ASX-200 in Sydney verbesserte sich deutlich. In Australien könnten nun erste Lockerungen des wochenlangen Stillstandes bevorstehen. Darüber will das australische Kabinett am Freitag entscheiden. Die australische Notenbank hat derweil die Zinsen unverändert gelassen, zeichnet für das erste Halbjahr aber ein düsteres Bild. Mit Gewinnen zeigte sich in Sydney vor allem der Energiesektor vor dem Hintergrund gestiegener Ölpreise. Für Qantas ging es um 1,7 Prozent aufwärts. Die Fluggesellschaft hat die Streichung von Flügen ausgeweitet und zudem aus Kostengründen Personal abgebaut. James Hardie legten um 4,9 Prozent zu. Kostenreduzierungen und Personalabbau hätten bei dem Bauelementehersteller den Ausfall der Dividende mehr als ausgeglichen, hiess es.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt ziehen weiter an. Neben der Berichtssaison, die neben Gewinnrückgängen auch weiter von Ausblicksenkungen oder deren Abstinenz geprägt ist, belastet nach Aussage der DZ Bank das Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den USA und China den Primärmarkt. Die Credit-Strategen der Commerzbank verweisen darauf, dass die CDS-Indizes gegenüber Aktien jüngst einen relative Stärke aufgewiesen hätten. Auch wenn sie die Märkte in den kommenden Tagen weiter "launisch" erwarten, wollen sie aber strategische Käufer in Qualitätspapieren bleiben. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts treibt die Risikoprämien.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Beiersdorf-CEO: 2Q bleibt schwierig - Mittelfristziele bekräftigt

Das zweite Quartal wird für Beiersdorf wegen der Corona-Krise schwierig bleiben, da die Ausgangs- und Reisebeschränkungen in vielen Ländern noch bestehen. Zudem würden die Beschränkungen erst langsam zurückgenommen und die Krise entwickele sich in Richtung USA und Lateinamerika erst oder stehe dort erst am Anfang, so Beiersdorf-Chef Stefan de Loecker in der Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Mittelfristziele strebe Beiersdorf "nach wie vor an, trotz aller Unsicherheiten 2020", so de Loecker.

Domain Therapeutics erhält erste Meilensteinzahlung von Merck KGaA

Das französische Biopharmaunternehmen Domain Therapeutics hat eine Meilensteinzahlung von der Merck KGaA erhalten. Die beiden Unternehmen kooperieren im Bereich der Immunonkologie-Forschung. Die Zahlung sei durch Mercks Entscheidung ausgelöst worden, mit dem Krebsmittelkandidaten von Domain Therapeutics in eine regulatorische Phase der Arzneimittelentwicklung einzutreten, teilte das französische Unternehmen mit. Die Höhe dieser Zahlung wurde nicht genannt.

Vonovia sieht org Mietwachstum 2020 nun bei 3,3-3,8% anstatt 3,5-4,0%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 07:16 ET (11:16 GMT)