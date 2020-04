MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Hongkong und Südkorea findet wegen dem Feiertag "Buddhas Geburtstag" kein Handel statt.

DONNERSTAG: In Schweden findet wegen der Walpurgisnachtnur ein verkürzter Handel bis 13:00 Uhr statt.

FREITAG: An vielen Börsen findet wegen dem Tag der Arbeit kein Handel statt.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:03 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.943,50 -0,82% -8,97%

Euro-Stoxx-50 2.982,69 -0,45% -20,36%

Stoxx-50 2.909,15 -0,33% -14,51%

DAX 11.067,74 -0,36% -16,46%

FTSE 6.054,14 -1,00% -18,92%

CAC 4.655,72 -0,33% -22,12%

Nikkei-225 20.193,69 +2,14% -14,64%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 173,64 0,58

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 17,30 15,06 +14,9% 2,24 -70,9%

Brent/ICE 25,31 22,54 +12,3% 2,77 -60,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.715,69 1.712,65 +0,2% +3,04 +13,1%

Silber (Spot) 15,34 15,40 -0,4% -0,06 -14,1%

Platin (Spot) 778,05 778,45 -0,1% -0,40 -19,4%

Kupfer-Future 2,38 2,37 +0,0% +0,00 -15,4%

Am Ölmarkt erholen sich die Preise weiter. Der Preis für die US-Sorte WTI steigt aktuell um 14,9 Prozent auf 17,30 Dollar, Brent notiert 12,3% höhter bei 25,31 Dollar. Am Vortag hatte das US-Energieministerium einen geringeren Aufbau seiner Rohölvorräte gemeldet als erwartet. Gleichzeitig war die Raffinerieauslastung wieder etwas gestiegen. Die Daten deuteten darauf hin, dass sich die weltweite Nachfrage nach Öl schneller erhole als erwartet, sagte Stephen Innes von Axicorp.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nachdem Hoffnungen auf ein mögliches Medikament gegen Covid-19 den US-Börsen am Vortag zu deutlichen Gewinnen verholfen haben, wird die Wall Street am Donnerstag mit nur leichten Aufschlägen zu Handelsbeginn erwartet. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Die Anleger halten sich vor den Ergebnissen der EZB-Sitzung und der Bekanntgabe neuer Daten zum US-Arbeitsmarkt zurück. Die Hoffnung auf ein Medikament stärkt zwar die Zuversicht der Investoren, dass die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat und die harten Massnahmen zur Eindämmung bald weiter gelockert werden können. Die tiefen Spuren, die die Pandemie in der US-Wirtschaft und global hinterlassen hat, bereiten jedoch weiterhin grosse Sorge. Positiv wirken die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell vom Vortag nach, dass die US-Notenbank zu weiteren aggressiven Schritten bereit ist, um eine Erholung der US-Wirtschaft zu unterstützen. Die Blicke der Anleger richten sich nun auf die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde . Konjunkturseitig stehen vor allem die wöchentlichen Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus, denn die Stilllegung der US-Wirtschaft hat in den vergangenen Wochen zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA geführt. Für Bewegung bei den Einzelwerten dürfte vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison sorgen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

13:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, ausführliches Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- EU

13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 0,00%

zuvor: 0,00%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 3.500.000

zuvor: 4.427.000

14:30 Arbeitskostenindex 1Q

PROGNOSE: +0,7% gg Vq

zuvor: +0,7% gg Vq

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: -5,0% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April

PROGNOSE: 39,0

zuvor: 47,8

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte notieren kaum verändert. Die schlechten Wirtschaftsdaten belasten momentan nicht. Keine grossen Akzente setzt die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend. Am Nachmittag gibt die EZB ihre geldpolitische Entscheidung bekannt. Am Markt wird über eine mögliche Ausweitung des PEPP-Ankaufvolumens spekuliert. BASF verlieren nach Zahlen 0,6 Prozent. Die Aufrechterhaltung des Dividendenvorschlags sei positiv, heisst es. Belastend wirkt allerdings, dass der Chemiekonzern den Ausblick zurückgezogen hat. Besser als erwartet sind die Quartalszahlen der Deutschen Börse ausgefallen, sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite. Die Aktie legt um 3 Prozent zu. Als ordentlich werden die Zahlen von Lafargeholcim (plus 2,5 Prozent) im Handel bezeichnet. Societe Generale geben 5,6 Prozent nach. Die Zahlen zum ersten Quartal enthalten nicht nur die "angesichts der Lage verzeihbare" Risikovorsorge, sondern haben auch schwach im Investmentbanking abgeschnitten. Die spanische BBVA (minus 4,2 Prozent) muss Milliarden abschreiben und auch Lloyds (minus 5,2 Prozent) enttäuschte mit den Zahlen. Der Sektor der Banken stellt mit einem Minus von 1,4 Prozent am Mittag den Verlierer. Die Aktien der Luftfahrtausrüster legen zu. Der Lackmustest seien die schlechten Zahlen von Safran und die besseren von MTU gewesen, hiess es. Safran leide neben dem Coronaproblem noch unter der Abhängigkeit von der Boeing 737 Max. Trotzdem geht es für die Aktien 1,7 Prozent nach oben, MTU plus 2,2 Prozent. Mit schwachen Zahlen hat sich die französische Senderkette TF1 (minus 0,5 Prozent) gezeigt. Die wichtigen Werbeeinnahmen brachen um 9,7 Prozent ein. Nach der Dividende wurde nun auch der Ausblick ausgesetzt. Auch RTL leidet unter dem schwachen Werbemarkt - die Aktie verliert 1,9 Prozent. Enttäuschende Zahlen werfen den Kurs des SDAX-Neulings SNP um 14,5 Prozent zurück. Die Gesellschaft hatte am Vorabend sowohl den Umsatz- als auch den Margenausblick für das Jahr 2020 gesenkt. Weiteres Erholungspotenzial sehen Händler in Nemetschek (plus 0,8 Prozent). Die Zahlen seien gut, so ein Händler. Den Ausblick hat das Unternehmen bekräftigt.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0875 +0,00% 1,0866 1,0848 -3,0%

EUR/JPY 115,92 -0,03% 115,66 115,74 -4,9%

EUR/CHF 1,0555 -0,38% 1,0587 1,0572 -2,8%

EUR/GBP 0,8692 -0,33% 0,8713 0,8731 +2,7%

USD/JPY 106,60 -0,05% 106,60 106,68 -2,0%

GBP/USD 1,2510 +0,30% 1,2471 1,2426 -5,6%

USD/CNH (Offshore) 7,0594 -0,19% 7,0566 7,0812 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 8.889,76 +0,26% 9.274,51 8.344,76 +23,3%

Am Devisenmarkt zeigt sich im Vorfeld der Aussagen der EZB wenig Bewegung. Der Euro notiert etwas fester bei 1,0875 Dollar nach 1,0848 am Mittwochabend.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mit sehr festen US-Vorgaben ist es auch an den Börsen in Ostasien und Australien deutlich nach oben gegangen. Die Nachricht, dass ein Mittel zur Behandlung von Covid-19 gefunden sein könnte, befeuerte in den USA die Kauflaune. Unterstützung kam auch von der US-Notenbank, die ihre Entschlossenheit bekräftigte, die Erholung der heimischen Wirtschaft nach den tiefen Einschnitten durch die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen. Auch schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe vermochten die Stimmung nicht zu trüben. Technologiewerte in der Region profitierten von ermutigenden Geschäftszahlen aus den USA. Unter den Einzelwerten blieben in Tokio Softbank mit einem Anstieg um 0,4 Prozent hinter dem Markt zurück, nachdem das Unternehmen seine Verlustprognose für das am 31. März beendete Geschäftsjahr ausgeweitet hatte. Aktien japanischer Autohersteller und -zulieferer wurden von der Aussicht auf fortgesetzte Wirtschaftsstimuli der US-Notenbank nach oben getragen. Gleiches galt für den Elektroniksektor. Denso sprangen um 7 Prozent nach oben, obwohl der Zulieferer in seinem vierten Geschäftsquartal aufgrund der Corona-Pandemie einen Gewinneinbruch gemeldet und den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen hatte. Suzuki Motor und Honda Motor rückten um 9,3 und 5,1 Prozent vor. Hitachi verbesserten sich um 6,2, Yaskawa Electric um 5,6 und Nidec um 6,6 Prozent. Im Zuge der Ölpreiserholung waren in der ganzen Region auch die Branchenaktien stark gesucht. In Tokio verbesserten sich Inpex um 5,1 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 2,6 Prozent. In Sydney ging es für Santos um 9,3 Prozent aufwärts. Woodside Petroleum stiegen um 6,9 Prozent und Oil Search um 10,5 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

