MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.230,40 +0,13% -0,02%

S&P-500-Future 3.233,00 +0,11% -0,02%

Euro-Stoxx-50 3.623,42 -0,67% -3,25%

Stoxx-50 3.345,40 -0,53% -1,69%

DAX 12.971,03 -0,49% -2,10%

FTSE 7.100,92 -0,78% -5,11%

CAC 5.754,78 -0,64% -3,73%

Nikkei-225 22.605,41 -3,34% -4,44%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 175,87 0,29

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,29 51,43 -0,3% -0,14 -15,1%

Brent/ICE 56,28 56,30 -0,0% -0,02 -13,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.646,88 1.659,25 -0,7% -12,38 +8,5%

Silber (Spot) 18,37 18,65 -1,5% -0,29 +2,9%

Platin (Spot) 965,00 965,60 -0,1% -0,60 0%

Kupfer-Future 2,58 2,58 -0,0% -0,00 -7,9%

Die Ölpreise stabilisieren sich nach den heftigen Verlusten vom Montag. Beim Gold kommt es zu kleineren Gewinnmitnahmen, nachdem der Preis für eine Feinunze am Montag den höchsten Stand seit sieben Jahren erreicht hatte. Analystin Joni Teves von der UBS ist überzeugt, dass Gold auch in der zweiten Hälfte des Jahres noch von der Unsicherheit wegen des Coronavirus profitieren wird.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Das Coronavirus dürfte die US-Börsen auch am Dienstag fest im Griff haben und eine Erholung von den heftigen Verlusten zu Wochenbeginn verhindern. Immerhin scheint es nicht erneut so drastisch nach unten zu gehen.

Die Zahl der mit dem Virus Infizierten ist erneut gestiegen. In China hat die Epidemie nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation zwar ihren Höhepunkt überschritten, allerdings hat sich die Krise in anderen Ländern verschärft.

Vor Handelsauftakt am Dienstag hat die Baumarktkette Home Depot Quartalszahlen vorgelegt, die besser ausfielen als erwartet. Die Aktie steigt daraufhin im vorbörslichen Handel um 2,7 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar

PROGNOSE: 132,6

zuvor: 131,6

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen zeigen sich bis Dienstagmittag sehr schwankungsanfällig. Die Risikoaversion wegen des Coronavirus bleibt aber hoch - Erholungen werden von Investoren zum Positionsabbau genutzt. Derweil nehmen die Spekulationen Richtung geldpolitischer Lockerungsmassnahmen in den USA und Europa zu. Dies belastet den Bankensektor, der mit minus 1,2 Prozent die Liste der Verlierer in Europa anführt. Gegen den Trend geht es für Prudential um 1,9 Prozent nach oben. Die Aktie profitiert vom Einstieg des aktivistischen Hedge Fonds Third Point. Für die Aktie des französischen Luxusgüterunternehmens SMCP geht es um 8,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass der Ausbruch des Coronavirus eine signifikante Auswirkung auf Umsatz und Rentabilität in China habe. Aber auch andere Regionen litten im geringeren Ausmass aufgrund einer niedrigeren Zahl chinesischer Touristen. Trotz des schlechten Abschneidens von SIG plc in den vergangenen Monaten kommt der gleichzeitige Rücktritt des CEO und des CFO für die Analysten von Jefferies unerwartet. Die Aktie fällt in London um 15,6 Prozent. Der Automobilzulieferer Leoni (minus 6,9 Prozent) hat im vergangenen Jahr weniger umgesetzt und ist operativ in die roten Zahlen gerutscht. Die Aktie von Easy Software bricht nach einer Gewinnwarnung um 8,3 Prozent ein. Eckert & Ziegler geben nach vorläufigen Zahlen 1,6 Prozent nach. Für "Irritationen" im Handel sorgt die Korrektur der eigenen Geschäftszahlen bei Teamviewer, die Aktie fällt um 2,1 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:04 Mo, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0833 -0,17% 1,0850 1,0862 -3,4%

EUR/JPY 119,73 -0,32% 120,24 120,10 -1,8%

EUR/CHF 1,0598 -0,25% 1,0630 1,0612 -2,4%

EUR/GBP 0,8360 -0,43% 0,8386 0,8400 -1,2%

USD/JPY 110,52 -0,13% 110,83 110,57 +1,6%

GBP/USD 1,2961 +0,28% 1,2938 1,2928 -2,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0255 -0,15% 7,0199 7,0306 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 9.630,51 -0,03% 9.518,01 9.703,26 +33,6%

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Krise verteidigen Fluchtwährungen wie Yen und Franken ihre jüngsten Gewinne.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach der Talfahrt des Vortages haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag Stabilisierungs-, zum Teil sogar schon Erholungsansätze gezeigt. Für etwas Beruhigung sorgte der Umstand, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO nicht von einer globalen Pandemie sprach. Auch Meldungen über die Entwicklung von Gegenmitteln und Impfstoffen machten die Runde und halfen, die Börsen in Asien zu stabilisieren. Daneben setzten Anleger auf geldpolitische und Konjunkturstimuli. In Japan fielen die Kurse allerdings besonders heftig aus, weil dort wegen des Feiertages am Vortag die Verluste nachgeholt wurden. In Tokio stiegen Fujifilm Holdings um 2,8 Prozent nach Plänen offizieller Stellen, das Präparat Avigan als Gegenmittel zum Coronavirus zu empfehlen.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen sind in den vergangenen 24 Stunden deutlich in die Höhe gesprungen. Die gestiegene Risikoaversion sorgt für eine kräftige Bewegung am Kreditmarkt. Dabei hilft momentan nicht, dass die Staatsanleihen als sicherer Hafen gesucht sind oder die EZB als Käufer am Markt unterwegs ist. Vielmehr nehmen die Investoren die Gefahr, die von dem Emittenten ausgeht, wesentlich stärker wahr.

So schreibt die DZ Bank, dass Investoren den Coronavirus-Ausbruch nun deutlich ernster nehmen, nachdem sich etliche neue regionale "Covid-19-Hotspots" gezeigt hätten. Wie auch am Aktienmarkt, mussten vor allem Logistiker und Airlines Federn lassen. Auf der Branchenseite stellten der Automobilsektor mit plus 3,4 auf 102,3 Basispunkte und Rohstoffbonds mit einem Plus 2,1 auf 89,6 Basispunkte die Verlierer. Der Primärmarkt für Corporate-Eurobonds blieb angesichts des Ausverkaufs am Sekundärmarkt zum Wochenstart ausgetrocknet. Emittenten dürften jetzt erst einmal abwarten, bis am Markt die Verunsicherung gewichen sei, bevor sie sich mit grösseren Emissionen vorstellten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Rheinmetall-Tochter erhält Pumpen-Aufträge von US-Autobauer

Die Rheinmetall-Tochter Pierburg Pump Technology US liefert Pumpen für Pkw-Benzinmotoren an einen namentlich nicht genannten US-Automobilhersteller. Es handele sich dabei um Nachfolgeaufträge im Wert von 140 Millionen Euro, teilte Rheinmetall mit. Der Kunde habe zum einen Tandempumpen und zum anderen variable Ölpumpen in Auftrag gegeben. Beide werden in Celaya, Mexiko, hergestellt.

Xing-Mutter New Work wächst und zahlt höhere Regeldividende

Die New Work SE hat im abgelaufenen Jahr von einem starken Wachstum im Geschäft mit Unternehmenskunden und einem Mitgliederzuwachs beim Karrierenetzwerks Xing profitiert - sowohl Umsatz als auch Ergebnis stiegen deutlich. Zudem kündigte das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen eine Dividende von 2,59 Euro an. Im Vorjahr hatte New Work eine Regeldividende von 2,14 Euro gezahlt, inklusive Sonderdividende waren es 5,70 Euro. Die Prognose für 2020 bestätigte das Unternehmen.

Nordex erhält Auftrag über 33 Turbinen für Windpark in Chile

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen Grossauftrag für einen Windpark in Chile erhalten. Der Windpark mit einer Kapazität von 156 Megawatt (MW) umfasst 33 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5. Zudem habe sich der Kunde für den Premium-Service mit einer Laufzeit von 15 Jahren entschieden, teilte die Nordex SE mit. Nach der Fertigstellung 2021 könne der Windpark 180.000 Haushalte mit sauberem Windstrom versorgen.

ANA Holdings kauft bis zu 20 Boeing 787 Dreamliner

Die japanische Fluggesellschaft ANA will in den nächsten fünf Jahren bis zu 20 Boeing 787 Dreamliner kaufen. Zum Listenpreis haben die Langstreckenmaschinen einen Wert von 6 Milliarden Dollar, wie aus einer Mitteilung von All Nippon Airways hervorgeht.

Astrazeneca erteilt Redhill Biopharma Sublizenz für Movantik

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat Redhill Biopharma eine Unterlizenz für die weltweiten Rechte an seinem Medikament Movantik zur Behandlung von opioidinduzierter Verstopfung erteilt. Redhill mit Sitz in Israel werde dafür zunächst 52,5 Millionen US-Dollar zahlen. 2021 werde eine weitere, nicht an Bedingungen geknüpfte Zahlung von 15 Millionen Dollar fällig, teilte die britische Astrazeneca mit. Die Vereinbarung schliesse Europa, Kanada und Israel aus.

Endesa nach Abschreibung mit Gewinneinbruch 2019

