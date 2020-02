MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 3.327,00 -0,54% +2,97%

S&P-500-Future 3.335,50 -0,43% +3,15%

Euro-Stoxx-50 3.794,36 -0,29% +1,31%

Stoxx-50 3.482,58 -0,14% +2,34%

DAX 13.500,89 -0,54% +1,90%

FTSE 7.456,31 -0,65% -0,50%

CAC 6.021,48 -0,28% +0,73%

Nikkei-225 23.827,98 -0,19% +0,72%

EUREX Stand +/- Punkte

Bund-Future 174,17% +0,35

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,67 50,95 -0,5% -0,28 -16,6%

Brent/ICE 54,67 54,93 -0,5% -0,26 -16,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.567,25 1.566,84 +0,0% +0,41 +3,3%

Silber (Spot) 17,76 17,82 -0,3% -0,05 -0,5%

Platin (Spot) 969,40 964,00 +0,6% +5,40 +0,5%

Kupfer-Future 2,56 2,59 -1,2% -0,03 -8,4%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

An der Wall Street deutet sich an eine Sitzung an, die unter Umständen an den vergangenen Freitag erinnern könnte. Damals hatten die US-Börsen mit der Sorge um eine Pandemie in China im Verlauf immer deutlicher nachgegeben. Nun steht wieder das Wochenende vor der Tür. Nach dem jüngsten Rekordlauf der US-Börsen müssen für die sich andeutenden Gewinnmitnahmen schwache Konjunkturdaten aus Europa herhalten. Aber auch die Virusepidemie in China liefert Verkaufsargumente: So steigen die Fallzahlen bei Todesopfern und Infizierten weiter, gleichzeitig wächst der öffentliche Protest gegen die Regierung wegen der Handhabung der Krise. Auch werden die offiziellen Fallzahlen von immer mehr Experten als zu niedrig in Frage gestellt. Allerdings könnten die Weichen doch noch anders gestellt werden: Denn noch vor Handelsbeginn wird der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Die Daten sind für die konsumabhängige US-Konjunktur von zentraler Bedeutung. Sollte es hier eine positive Überraschung geben, könnte die Stimmung an der Börse schnell in Positive drehen, heisst es.

Die Titel des Social-Media-Unternehmens Pinterest schiessen um 16 Prozent nach oben, nachdem der Betreiber einer Online-Pinnwand überraschend gute Viertquartalszahlen veröffentlicht und für 2020 einen kräftigen Umsatzanstieg in Aussicht gestellt hat.

Uber steigen um 6,8 Prozent. Der Fahrdienst ist nach einem guten vierten Quartal, in dem er erneut rote Zahlen schrieb, zuversichtlich, dass er die Gewinnschwelle ein Jahr früher erreichen wird als bislang erwartet. Ausserdem überraschte Uber mit einem Umsatzsprung von fast 40 Prozent.

Ebay büssen 6,3 Prozent ein. Sie werden verkauft, weil die Börse Intercontinental Exchange (ICE) nun doch nicht an dem Betreiber des gleichnamigen Online-Auktionshauses interessiert ist. Für die ICE-Aktie geht es um 2,1 Prozent nach oben.

Take-Two Interactive Software verbilligen sich um 7,7 Prozent. Der Anbieter von Videospielen hat für sein drittes Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang gemeldet und für sein viertes Quartal Ertragsziele genannt, die unter den Konsensschätzungen der Analysten liegen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Januar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +158.000 gg Vm

zuvor: +145.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,5%

zuvor: 3,5%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,11% gg Vm/+2,9% gg Vj

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Aktien hatten in dieser Woche bisher einen guten Lauf, so dass Investoren vor dem Wochenende etwas vorsichtiger werden. Für Verstimmung sorgen zudem überraschend schwache Produktionsdaten aus Deutschland. Aber auch die anhaltende Verbreitung des Coronavirus mahnt zur Vorsicht. Für leichte Zuversicht sorgt dagegen der bisherige Verlauf der Berichtssaison. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass die Unternehmen aus der Automobilbranche wie die Minenwerte mit jeweils über 2 Prozent die grössten Verlierer stellen. Händler verweisen bei den Automobilwerten auf negative Aussagen von Fiat Chrysler. Fiat, Daimler, VW und BMW verlieren zwischen 2,0 und 2,7 Prozent. Die chinesischen Behörden erwägen Gegenmassnahmen, um die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie abzufedern, die voraussichtlich zu einer vorübergehenden Störung der Wirtschaft führen werden. Analysten sagen, dass sich Chinas Wachstum in diesem Jahr aufgrund der Virus-Epidemie wahrscheinlich auf 5 Prozent verlangsamen wird. Derweil hat Burberry (minus 1,4 Prozent) davor gewarnt, dass das Coronavirus erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage für Luxusgüter habe. Die Warnung könnte Signalwirkung für den Luxusgütersektor allgemein haben. Die L'Oreal-Zahlen (plus 1,4 Prozent) sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. Nokia und Ericsson legen um 6,8 bzw. 4,8 Prozent zu. Marktteilnehmer verweisen auf Forderungen des US-Justizministers. Er hat eine Beteiligung von US-Firmen an europäischen Telekomausrüstern vorgeschlagen, um gegen den mächtigen chinesischen Huawei-Konzern vorzugehen. Norsk Hydro brechen um 12,3 Prozent ein. Das bereinigte EBIT ist laut der Citigroup 45 Prozent unter den Konsensschätzungen ausgefallen. "Die Zahlen sind stark", so ein Händler zu Enel. Die Aktie notiert 1,3 Prozent im Plus. Ceconomy legen nach Zahlenausweis um 7,5 Prozent zu. Baader-Analyst Volker Bosse nennt die Ergebnisse "solide", der operative Gewinn habe seine Schätzungen klar übertroffen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:03 Uhr Do, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0953 -0,26% 1,0977 1,0980 -2,3%

EUR/JPY 120,31 -0,38% 120,69 120,70 -1,3%

EUR/CHF 1,0697 -0,06% 1,0704 1,0705 -1,5%

EUR/GBP 0,8470 -0,27% 0,8482 0,8489 +0,1%

USD/JPY 109,86 -0,11% 109,95 109,95 +1,0%

GBP/USD 1,2931 +0,02% 1,2942 1,2934 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,9990 +0,30% 6,9812 6,9746 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.788,00 +1,18% 9.750,25 9.762,00 +35,8%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Hatten die Kurse zuletzt von der Hoffnung profitiert, dass bald eine Therapie gegen das neuartige Coronavirus zur Verfügung stehen wird, rückten nun wieder die Fallzahlen in den Blick. Mittlerweile sind nach offiziellen chinesischen Angaben 31.000 Menschen mit dem Virus infiziert und mindestens 636 Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben. Marktteilnehmer warteten auch gespannt auf die Januar-Daten zur chinesischen Handelsbilanz, die am Freitag veröffentlicht werden sollen. Dabei gilt das Interesse vor allem der Frage, ob und wie die Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommen zwischen China und den USA die Daten beeinflusst hat. Überdies steht in den USA im späteren Tagesverlauf, lange nach dem Ende des asiatischen Börsenhandels, die Veröffentlichung des viel beachteten Arbeitsmarktberichts an. Auch dies war für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten. Aktien des Energiesektors wurden vielerorts verkauft, weil Zweifel an der Nachfrage wieder die Oberhand gewannen. In Australien büssten Beach Energy 4 Prozent ein, Caltex Australia fielen um 2,1 Prozent. In Hongkong gaben CNOOC um 2,6 Prozent nach. Japan Petroleum Exploration verbilligten sich in Tokio um 0,7 Prozent. Ebenfalls in Tokio fielen Nikon um 1,8 Prozent. Der Kamerahersteller hatte einen deutlichen Gewinnrückgang vermeldet und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr veröffentlicht, der nicht gut ankam. Olympus sprangen dagegen um fast 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat den Gewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs verneunfacht. Softbank stiegen gegen die negative Tendenz um 7,1 Prozent. Ursächlich waren Medienberichte, wonach der Hedgefonds Elliott Management eine Beteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Toyota Motor verloren 0,7 Prozent. Die chinesischen Werke des Automobilkonzerns werden wegen des Coronavirus voraussichtlich frühestens am 17. Februar zum Normalbetrieb zurückkehren.

+++++ CREDIT +++++

Während sich die Risikoprämien auf Bankenanleihen zum Wochenausklang an den Kreditmärkten leicht nach unten entwickeln, zeigen sich die Spreads im iTraxx Europe und Crossover kaum verändert. Das Sentiment im Bankensektor hat sich zuletzt dank einiger günstiger Geschäftszahlen aus der Branche stabilisiert. Regelrecht eingebrochen sind zuletzt die CDS auf Deutsche Bank. Seit Bekanntgabe der jüngsten Zahlen setzen Anleger vermehrt auf eine Trendwende. Am Vortag beflügelte die Nachricht über den Einstieg der US-Investmentgesellschaft The Capital Group die Aktie.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Volkswagen prüft Erweiterung von Batterie-Zellfertigung

Volkswagen könnte die Kapazität der geplanten Batterie-Zellfertigung in Salzgitter um die Hälfte aufstocken. Geprüft werde eine Erweiterung von der bisher geplanten Kapazität von 16 Gigawattstunden auf bis zu 24 Gigawattstunden pro Jahr, bestätigte ein Sprecher des DAX-Konzerns. Bisher sei noch keine Entscheidung darüber gefallen. Wolle VW tatsächlich die Kapazität erhöhen, müsse das direkt in dem Bauantrag eingereicht werden.

Tui bringt Hapag-Lloyd Cruises in Tui-Cruises-Joint Venture ein

