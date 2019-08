MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:12 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

S&P-500-Future 2.889,90 -1,45% +15,02%

Euro-Stoxx-50 3.313,26 -1,86% +10,39%

Stoxx-50 3.052,98 -1,92% +10,61%

DAX 11.657,73 -1,81% +10,41%

FTSE 7.241,13 -2,24% +10,09%

CAC 5.241,94 -2,18% +10,81%

Nikkei-225 20.720,29 -1,74% +3,52%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 176,2 +29

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 55,08 55,66 -1,0% -0,58 +15,1%

Brent/ICE 61,18 61,89 -1,1% -0,71 +10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.459,91 1.440,76 +1,3% +19,16 +13,8%

Silber (Spot) 16,48 16,20 +1,7% +0,28 +6,4%

Platin (Spot) 855,08 846,56 +1,0% +8,52 +7,4%

Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,6% -0,02 -3,3%

Der Goldpreis profitiert von den Spannungen zwischen China und den USA, aber auch von der Dollar-Schwäche. Die Feinunze verteuerte sich auf ein neues Jahrehoch. Konjunktursorgen und der Irankonflikt lasten derweil auf den Ölpreisen.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte den US-Börsen am Montag weitere Verluste bescheren. Marktteilnehmer befürchten, dass die Verluste der US-Börsen vom Freitag keine Kaufgelegenheit darstellen, sondern vielmehr den Auftakt eines länger andauernden Ausverkaufs bildeten. Der August könnte für Anleger zum Angst-Monat werde, befürchtet etwa Michael Hewson von CMC Markets.

Unter den Einzelwerten könnten sich Johnson & Johnson etwas besser halten als der Markt. Der Konsumgüterkonzern hat einen Prozess gewonnen, bei dem es um vermeintlich verseuchten Babypuder und Krebsgefahren gegangen war. Vorbörslich verlieren die Aktien 0,5 Prozent. Die in den USA gelisteten Aktien von Linde gewinnen 1,5 Prozent, nachdem das Unternehmen bei der Vorlage von Zahlen seinen Ausblick angehoben hat.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juli

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,2

zuvor: 51,5

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 55,7 Punkte

zuvor: 55,1 Punkte

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Eskalation im Handelskonflikt USA-China, der bevorstehende Brexit und die Irankrise lasten auch am Montag auf den europäischen Börsen. Dazu kommen schwache Konjunkturdaten aus China und Europa, die Rezessionsängste wecken. Unter Druck stehen vor allem die Konjunkturzykliker: BASF, Thyssenkrupp und Autowerte wie VW fallen bis zu 2,8 Prozent, Infineon 3,2 Prozent. Siemens verlieren 2,5 Prozent. Gegen den Trend um 1,8 Prozent im Plus liegt die Linde-Aktie, nachdem der Gasekonzern bei Vorlage von Zahlen seinen Ausblick erhöht hat. Auch Renault stemmen sich 0,5 Prozent gegen den Markt, da die Allianz mit Nissan restrukturiert werden soll. Die Franzosen hoffen, dadurch die abgebrochenen Fusionsgespräche mit Fiat Chrysler wieder beleben zu können. Fiat Chrysler zeigen sich daher mit minus 0,4 Prozent recht stabil. In London geben HSBC 1,2 Prozent nach. Hier verhindert die im Rahmen der Erwartungen liegenden Quartalszahlen grössere Verluste. Jedoch überraschte der Rücktritt von CEO Flint nach nur 18 Monaten im Amt negativ. Thomas-Cook-Aktien setzen in London ihre Aufwärtstendenz fort und springen um 18 Prozent. Der Einstieg des türkischen Touristikunternehmers Neset Kockar wird mittlerweile als strategisches Investment betrachtet. Die Aktie hat sich binnen drei Tagen mehr als verdoppelt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08:11 Uhr Fr, 17.12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1172 +0,58% 1,1127 1,1104 -2,5%

EUR/JPY 118,49 +0,08% 117,84 118,40 -5,8%

EUR/CHF 1,0884 -0,31% 1,0890 1,0917 -3,3%

EUR/GBP 0,9190 +0,54% 0,9183 0,9154 +2,1%

USD/JPY 106,06 -0,50% 105,90 106,64 -3,3%

GBP/USD 1,2157 +0,05% 1,2118 1,2130 -4,8%

Bitcoin

BTC/USD 11.648,25 +6,33% 11.565,50 10.563,00 +213,2%

Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen China und den USA drückte den Yuan auf ein neues Allzeittief. Die Abwertung der chinesischen Währung ist US-Präsident Trump ein Dorn im Auge, der darin eine wirtschaftliche Vorteilsnahme der Regierung in Peking sieht. Der Renminbi stellt weiterhin keine komplett frei konvertierbare Währung dar. Auch Analysten sahen in der Abwertung der chinesischen Währung eine Waffe im Handelskonflikt, um Exporte aus der Volksrepublik zu verbilligen.

Nutzniesser des Streits sind Fluchtwährungen wie Yen oder Franken. Die japanische Währung stieg zum Dollar auf den höchsten Stand seit sieben Monaten. Der Franken kletterte zum Euro auf ein Zweijahres-Hoch.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den asiatischen Aktienmärkten ist es zu Wochenbeginn auf breiter Front deutlich bergab gegangen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schien weiter an Schärfe zu gewinnen. Im Handel wurde aber auch auf die Massenproteste in Hongkong gegen die lokale Regierung, aber zunehmend auch gegen die Politik der Volksrepublik in der Sonderverwaltungszone verwiesen. Befeuert wurden die Handelsspannungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt auch von der Abwertung der chinesischen Währung auf ein Allzeittief. Auf den Börsen in Japan und Korea lastete zusätzlich der Streit zwischen beiden Ländern über den Umgang mit Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs. Unter den Einzelaktien verloren in Hongkong HSBC 1,8 Prozent, nachdem der CEO nach nur 18 Monaten zurückgetreten war. Die Geschäftszahlen fielen indes recht ordentlich aus. Hang Seng Bank sanken um 3,5 Prozent. Im Handel wurde die Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr als zu niedrig kritisiert.

+++++ CREDIT +++++

Weiter auf Ausweitungskurs sind zum Wochenstart die Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Der ungebremste Kurssturz an den Aktienbörsen treibt die Volatilitäten nach oben. Rentenpapiere sind als Fluchtwährung zwar gesucht, am Kreditmarkt belastet aber die Angst vor einer Eskalation im Handelkonflikt zwischen den USA und China. Über kurz oder lang könne dies in die Rezession und damit zu steigenden Kreditausfällen führen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Deutsche Lufthansa verlängert Partnerschaft mit DFB bis 2022

Die Deutsche Lufthansa hat ihre Partnerschaft mit dem Deutschen Fussball-Bund (DFB) bis 2022 verlängert. Damit fliegt sie als "Official Airline" auch weiterhin die Spieler, Trainer, Mitarbeiter und Delegationsmitglieder des DFB-Teams zu Länderspielen und Turnieren, wie das Unternehmen mitteilte.

Linde übertrifft die Erwartungen und erhöht den Ausblick

Der Gaseanbieter Linde plc hat in seinem zweiten Quartal mehr umgesetzt und operativ verdient als erwartet und seinen Ausblick erhöht. Der Umsatz lag bereinigt bei 7,18 Milliarden US-Dollar und damit zwar auf Vorjahresniveau, Analysten hatten allerdings nur mit einem Umsatz von 6,95 Milliarden Dollar gerechnet. Ohne die Berücksichtigung ungünstiger Rahmenbedingungen wie etwa Währungseffekte habe der Umsatz um 4 Prozent zugelegt. Davon jeweils 2 Prozent durch ein Mengenwachstum um 2 Prozent durch Preiserhöhungen.

EPGC dementiert angebliche Erhöhung des Metro-Angebots

EPGC hat einen Medienbericht dementiert, demzufolge der Investor sein Übernahmeangebot für Metro auf 17 Euro je Stammaktie erhöhen könnte. "Spekulationen über eine mögliche Anhebung des gebotenen Preises auf 17 Euro sind nicht korrekt", teilte ein EPGC-Sprecher mit. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Freitag berichtet, dass EPGC nach der bisherigen zögerlichen Annahme der Offerte das Angebot erhöhen könnte.

Investor Apax neuer Besitzer von Dixi- und Toitoi-Mobiltoiletten

Dixi- und Toitoi-Mobiltoiletten gehören künftig dem britischen Investor Apax. Er werde eine Mehrheitsbeteiligung an der Muttergesellschaft Adco übernehmen, teilte Apax mit. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht.

Investor KKR ist bei Übernahmeofferte für Axel Springer am Ziel

KKR ist mit seinem Übernahmeangebot für Aktien des Medienkonzern Axel Springer am Ziel: Bis zum Ende der Annahmefrist am 2. August 2019 wurde die Mindestannahmeschwelle von 20 Prozent überschritten, wie der Investor mitteilte. Zur genauen Höhe machte KKR noch keine Angaben. Die Frist war am 2. August um 24:00 Uhr ausgelaufen.

KKR übernimmt Mehrheit an deutschem Fintech Heidelpay

Der Finanzinvestor KKR erwirbt die Mehrheit an dem deutschen Zahlungsdienstleister Heidelpay. Darauf einigte sich KKR mit dem Fintech und dessen derzeitigem Mehrheitsaktionär Anacap Financial Partners. KKR soll Heidelpay bei der weiteren Expansion unterstützen. Finanzielle Einzelheiten nannten die drei Unternehmen am nicht.

Zeitung: Bahn muss für Verspätungen und Ausfälle immer mehr Entschädigung zahlen

