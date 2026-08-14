Midday Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Die Schweizer Börse präsentiert sich am Freitag etwsa schwächer. Nach einem kurzen Aufwärtsimpuls, ausgelöst durch positive Vorgaben aus den USA und Asien, flaut die Kaufstimmung rasch ab. Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende belasten. Die Stimmung bleibt grundsätzlich positiv, verliert aber an Schwung. Beruhigte Zinserhöhungserwartungen in den USA stützen, während der hohe Ölpreis mittelfristig als Inflationsrisiko gilt. INDIZES (12.53 Uhr) - SMI: -0,35% auf 14'424 Punkte - FTSE: -0,09% auf 10'763 Punkte - Euro Stoxx 50: +0,23% auf 6'560 Punkte - DAX: +0,67% auf 26'476 Punkte - CAC 40: +0,06% auf 8'656 Punkte - DJIA (vorbörslich): +0,03% auf 53'855 Punkte (Futures, 15min. verzögert) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: Management-Verkauf über 1,67 Mio Fr. (20'000 Aktien) - Roche: Tochter Chugai beantragt zusätzliche Zulassung für Tecentriq - Mobilezone H1: Umsatz 127,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 133,9 Mio) EBIT 15,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,9 Mio) EBIT-Marge 12,3% (AWP-Konsens: 11,8%) Reinergebnis 12,8 Mio Fr. (VJ 13,8 Mio) 8,8 Mio Umsatzbeitrag der AK Group für Juni 2026: Erwarten weiterhin EBITDA von 50-57 Mio Fr. 2027: Mittlere einstellige Millionen-Synergien beim EBITDA 2028: Erwarten weiterhin EBITDA von 70 Mio Fr. Bis 2028 Dividende von mindestens 0,90 Fr. je Aktie geplant COO Lars Keller geht per 30. November 2026 nach Halbjahreszahlen kurz nach Start -1,3% (09:04) VR-Deleg: Weiter Absicht 2028-EBITDA-Ziel ein Jahr früher zu erreichen VR-Deleg: GL besteht auch künftig aus CEO und CFO - kein neuer COO CEO: Erwarten, dass wir im H2 im Retailgeschäft Boden gutmachen - VZ Holding H1: Geschäftsertrag 316,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 314,3 Mio) EBIT 153,14 Mio Fr. (AWP-Konsens: 147,9 Mio) Reinergebnis 131,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127,1 Mio) Nettoneugeld 3,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,1 Mrd) AuM 67,72 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 66,3 Mrd) Übernahme von Lumin Group und Davidson Deem abgeschlossen 2026: erwarten im zweiten Halbjahr ähnliche Wachstumsraten Aktionäre dürfen mit steigender Dividende rechnen 2026-2031: Jährlich 4 bis 8 IFA-Akquisitionen in UK geplant VZ-CEO: Planen noch mind. eine weitere UK-Übernahme 2026 VZ-CEO: Gut gefüllte M&A-Pipeline für IFAs in UK VZ-CEO: Eröffnen in den nächsten Monaten Büros in Biel und Bülach VZ-CEO: Deutschland-Geschäft entwickelt sich ähnlich gut wie CH VZ-CEO: Pauschalgebühren bei AM-Mandaten drücken Transaktionserträge VZ-CEO: Entwickeln KI-Agenten für die Pensionierungsberatung - APG erwirbt digitale und analoge Werbeflächen von Plakatmarke von ESH Médias - Cosmo ändert SIX-Tickersymbol ab 17. August 2026 von COPN auf CMHC - DKSH: Romiplate erhält in Südkorea erweiterte Kostenerstattung bei Anämie - Idorsia: Management-Käufe über 5,42 Mio Fr. (3'639'571 Aktien) - Stadler Rail plant 33-Millionen-Investition in Stahlgiesserei am Standort Biel NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: BIP real Q2 ggü VQ +1,5% (AWP-Umfrage: +0,2 bis +0,4%) Ausland: - Frankreich: Verbraucherpreise Hvpi Juli +2,4% Gg Vj (Prog +2,4) - 2. Schätzung - Eurozone: Bip Q2 +0,4% Gg Vorquartal (Prognose +0,4) - 2. Schätzung - Eurozone: Bip Q2 +1,0% Gg Vorjahr (Prognose +1,0) - 2. Schätzung - Eurozone: Handelsbilanzsaldo bereinigt Juni +1,8 Mrd Euro BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 3,079% - Bossard: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,998% - Cembra: UBS Fund Management meldet Anteil von 14,938% - Dottikon ES: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,963% - Leonteq: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,03% - Novavest: Personalvorsorgestiftung Pat-Bvg meldet Anteil von 10,551% - Swiss Re meldet Eigenanteil von 3,011%/1,193% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: Montag: - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Basilea: Ergebnis H1 (Webcats 16.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juli (1. Schätzung, Montag) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 7/26 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig, 16.00 Uhr) Lagerbestände 6/26 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz MSCI Small Cap, Anpassung per 1.9. - LLB kommen rein, Bystronic und Vetropack fallen raus Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie (Angebot am 31.8. erw.) Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN/ZINSEN (12.53 Uhr) - EUR/CHF: 0,9396 (heute früh*: 0,9386) - USD/CHF: 0,8132 (heute früh*: 0,8133) - EUR/USD: 1,1555 (heute früh*: 1,1541) *07.30 Uhr - Swiss Bond Index: -9 BP auf 138,61 Punkte SCHWEIZER BÖRSE (12.53 Uhr) - SMIM: -0,14% auf 3'205 Punkte - SPI: -0,25% auf 20'362 Punkte Stärkste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM): - Temenos (+4,8%) - Clariant (+2,7%) - Adecco (+2,7%) - Alcon (+2,2%) - Partners Group (+1,9%) Schwächste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM): - Galderma (-1,7%) - Lonza (-1,5%) - Sandoz (-1,4%) - Roche I (-1,4%) - Novartis (-1,3%)

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