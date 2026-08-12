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12.08.2026 12:54:36
Midday Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Nach dem gestrigen Rekordhoch zeigt sich die Schweizer Börse heute deutlich schwächer. Der anhaltende Nahostkonflikt und steigende Ölpreise belasten die Stimmung. Auffällig ist die wachsende Kluft zwischen Technologie- und klassischen Aktien. Alle Augen richten sich auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag, die über künftige Zinsschritte entscheiden könnten. Die Marktteilnehmer verhalten sich abwartend. INDIZES (12.48 Uhr) - SMI: -0,71% auf 14'472 Punkte - FTSE: +0,05% auf 10'849 Punkte - Euro Stoxx 50: +0,23% auf 6'566 Punkte - DAX: +0,48% auf 26'519 Punkte - CAC 40: -0,11% auf 8'705 Punkte - DJIA (vorbörslich): +0,26% auf 53'933 Punkte (Futures, 15min. verzögert) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec - ABB geht Partnerschaft mit Vale ein für Digitalisierung der Eisenerzproduktion - Schindler erhält Auftrag für das General-Motors-Gebäude in New York - UBS-Regulierung: Noch kein WAK-S Entscheid zu Eigenkapitalregeln WAK-S will immer noch Regulierung und PLB in Herbstsession bringen - BEKB H1: Reinergebnis 82,6 Mio Fr. (VJ 76,3 Mio) Geschäftserfolg 127,8 Mio Fr. (VJ 113,8 Mio) Geschäftsertrag 291,17 Mio Fr. (VJ 277 Mio) Gesamtkapitalquote 20,1% (Ende 2025: 20,4%) Netto-Zinserfolg 183,3 Mio Fr. (VJ 191,4 Mio) 2026: Weiterhin erfreuliche Geschäftsentwicklung für Gesamtjahr erwartet Sind für Zukunft gut aufgestellt, um Chancen der Zukunft zu nutzen CEO: Zuversichtlich, dass wir 2025-Ergebnis erreichen oder übertreffen CEO: Wachsen im Anlagegeschäft breit abgestützt - BLKB H1: Reinergebnis 96,5 Mio Fr. (VJ 91,6 Mio) Geschäftserfolg 117,5 Mio Fr. (VJ 49,4 Mio) Geordneter Rückbau der Radicant verläuft planmässig 2026: Erwarten vergleichbaren Geschäftsgang zu Vorjahr ohne Einmaleffekt - IVF Hartmann H1: Umsatz 85,9 Mio Fr. (VJ 77,2 Mio) EBIT 12,07 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Reinergebnis 10,28 Mio Fr. (VJ 8,2 Mio) 2026: Umsatz über Vorjahr erwartet EBIT über Niveau des Vorjahres erwartet - SGKB H1: Reinergebnis 119,9 Mio Fr. (VJ 114,1 Mio) Geschäftserfolg 140,5 Mio Fr. (VJ 133,9 Mio) Geschäftsertrag 313,9 Mio Fr. (VJ 301,8 Mio) 2026: Konzerngewinn leicht über Vorjahresniveau erwartet CEO: Haben Marktanteile im Hypothekarmarkt gewonnen Ausleihungen bei grossen Immobilien-Anlegern gebremst Nettoneugelder in Deutschland im H1 bei rund 300 Mio Fr. Haben keine "Standortstrategie" in Deutschland "Spezialitäten" tragen überdurchschnittlich zum Wachstum bei - Temenos kündigt neues Aktienrückkaufprogramm für bis zu 100 Mio Fr. an - BKW senkt Stromtarife in der Grundversorgung erneut - Mindmaze ernennt Prof. John Krakauer zum strategischen Berater NEWS VON NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE NEWS - Allianz Suisse H1: Operatives Ergebnis 187 Mio Fr. (VJ 177 Mio) Geschäftsvolumen Sachgeschäft +2,9%, Lebengeschäft -12% - Bundesrat lehnt Finanzplatz-Initiative ab ist gegen Verbot klimaschädlicher Finanzdienstleistungen - Pistor investiert 5,6 Millionen Franken in Ausbau in der Westschweiz - Anleihe: Sachsen-Anhalt nimmt 100 Mio Fr. bis 2041 auf - Anleihe: NatWest nimmt 210 Mio Fr. bis 2031 auf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - IT: Verbraucherpreise Hvpi Juli +2,9% Gg Vj (Prognose +2,9) - 2. Schätzung Verbraucherpreise Hvpi Juli -1,0% Gg Vm (Prognose -1,0) - 2. Schätzung BETEILIGUNGSMELDUNGEN - R&S: Moneta ASSET Management meldet Anteil von 3,037%; Swisscanto 4,741% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2026 (nachbörslich) Donnerstag: - BKB: Ergebnis H1 - GLKB: Ergebnis H1 - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Kuros: Ergebnis H1 (Webcast 15.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q2 (Webcast 13.30 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Schlatter: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - TKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) Freitag: - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.15 Uhr) - Nebag: Ergebnis H1 - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli (Donnerstag) - Seco: BIP Q2 (Schnellschätzung, Freitag) Ausland: - US: Verbraucherpreise 7/26 (14.30 Uhr) Realeinkommen 7/26 (14.30 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 21.08. SIX-Indexanpassungen per 21.9. - SMI: Galderma und Sandoz ersetzen Kühne+Nagel und Swisscom - SLI: Keine Anpassungen - SMIM: DSM-Firmenich, Kühne+Nagel, Swisscom ersetzen Clariant, Galderma, Sandoz Übernahmeangebote etc.: - Polypeptide: Samsung Biologics bietet 44,31 Fr./Aktie Dekotierungen: - Zwahlen & Mayr (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen etc. an SIX (angekündigt): - Perrot Duval: Reverse Takeover mit Infomaniak geplant (aoGV 24.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Leclanché Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Landis+Gyr: Aktienrückkauf über 50 Mio Fr. (4. - 18. August) EX-DIVIDENDE DATEN - DEVISEN/ZINSEN (12.48 Uhr) - EUR/CHF: 0,9373 (heute früh*: 0,9368) - USD/CHF: 0,8124 (heute früh*: 0,8123) - EUR/USD: 1,1537 (heute früh*: 1,1533) *07.30 Uhr - Swiss Bond Index: +14 BP auf 138,42 Punkte SCHWEIZER BÖRSE (12.48 Uhr) - SMIM: +0,21% auf 3'213 Punkte - SPI: -0,51% auf 20'408 Punkte Stärkste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM): - Clariant (+4,3%) - Acceleron (+2,5%) - VAT (+2,1%) - Temenos (+1,8%) - ABB (+1,7%) Schwächste Titel im SMI Expanded (SMI und SMIM): - Alcon (-3,5%) - Richemont (-2,4%) - Lonza (-1,7%) - Novartis (-1,7%) - Roche I (-1,7%)
awp-robot/jb
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