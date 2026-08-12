MIDAC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MIDAC lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 28.79 JPY. Im letzten Jahr hatte MIDAC einen Gewinn von 25.23 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.28 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch