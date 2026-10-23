Mid Penn Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mid Penn Bancorp hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.790 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 107.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch