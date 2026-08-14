Mid India Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mid India Industries hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33.85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 15.0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch