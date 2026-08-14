Microwave Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Microwave Chemical hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 25.74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Microwave Chemical ein Ergebnis je Aktie von -16.410 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Microwave Chemical 86.6 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 96.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch