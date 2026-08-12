Microvast stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Microvast hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Microvast vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microvast in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 87.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 91.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch