MicroStrategy-Aktie nach Wandelanleihen-Emission unter Druck - BTC-Bestände aufgestockt

• MicroStrategy schliesst Wandelanleihen-Programm ab• Einnahmen fliessen in mehr Bitcoin• MicroStrategy-Aktie im Sog des Krypto-Abschwungs

Das Software-Unternehmen MicroStrategy gilt auf unternehmerischer Ebene schon jetzt als der weltweit grösste Besitzer von Bitcoin. Doch wer glaubt, dass sich das Tech-Unternehmen auf seinem beachtlichen Krypto-Vermögen ausruht, täuscht sich, denn MicroStrategy ist noch lange nicht am Ende. So informierte der Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen erst kürzlich, dass seine zuvor angekündigte Emission von 0,875% Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 nun abgeschlossen sei. Ziel der Kapitalmassnahme: Mehr Bitcoin kaufen. Bei der Ausgabe seien insgesamt 603,75 Millionen US-Dollar eingenommen worden.

MicroStrategy greift bei Bitcoin zu

Laut MicroStrategy hätte es sich um ein privates Angebot gehandelt, das qualifizierten institutionellen Investoren gemacht worden sei. Schon kurz darauf gab der ehemalige CEO Michael Saylor via X bekannt, dass MicroStrategy seinem beachtlichen Bitcoin-Schatz 9'245 weitere Bitcoin hinzugefügt habe. Insgesamt verfüge das Unternehmen nun somit über 214'246 BTC, die für rund 7,53 Milliarden US-Dollar bei einem durchschnittlichen Preis von rund 35'160 US-Dollar je digitaler Münze erworben worden seien. Damit besitzt MicroStrategy nun mehr als ein Prozent aller Bitcoin-Bestände, die es jemals geben wird, da die Anzahl an Bitcoin insgesamt auf 21 Millionen begrenzt ist.

MicroStrategy has acquired an additional 9,245 BTC for ~$623.0M using proceeds from convertible notes & excess cash for ~$67,382 per #bitcoin. As of 3/18/24, $MSTR hodls 214,246 $BTC acquired for ~$7.53B at average price of $35,160 per bitcoin. https://t.co/oeYJGgiuy0 - Michael Saylor?? (@saylor) March 19, 2024

Diese jüngste Ausgabe von Wandelanleihen schliesst sich an ein anderes Wandelanleihen-Angebot im Wert von 800 Millionen US-Dollar an, welches erst am 8. März 2024 abgeschlossen und für den Kauf von 12'000 BTC genutzt wurde.

So notiert die MicroStrategy-Aktie

Der Abschluss des jüngsten Wandelanleihen-Angebots kam bei MicroStrategy-Anlegern nicht gut an. So fiel die Aktie im NASDAQ-Handel am Dienstag letztlich 5,67 Prozent auf 1'417,50 US-Dollar, auch wenn es im Tagestief sogar bis auf 1'230,12 US-Dollar abwärts ging. Auch im vorbörslichen Mittwochshandel geht es weitere 4,37 Prozent auf 1'355,54 US-Dollar nach unten.

Bitcoin unter Druck

Die Bewegungen der MicroStrategy-Aktie sind jedoch eng mit denen der ältesten Kryptowährung verbunden. Und auch der Bitcoin hat ein paar sehr rasante Tage hinter sich. So stieg der Kurs der Cyberdevise erst letzte Woche auf ein neuen Allzeithoch bei 73'750,07 US-Dollar (via CoinMarketCap), schon kurz darauf gab die digitale Münze jedoch wieder deutlich ab und bewegt sich aktuell bei rund 62'000 US-Dollar.

Der Abwärtsdruck der letzten Tage ist auch bei MicroStrategy deutlich spürbar, hier ging es in den letzten fünf Handelstagen 19,74 Prozent abwärts. Schaut man sich die Performance der MicroStrategy-Aktie der letzten zwölf Monate an, relativiert sich der jüngste Trend jedoch wieder. So beläuft sich die 1-Jahres-Performance der MicroStrategy-Aktie auf +474,21 Prozent. Nun bleibt abzuwarten, wer künftig die Oberhand behalten wird: die Bullen oder die Bären?

Redaktion finanzen.ch