Microsoft verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Microsoft stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 474.06 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423.22 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 12.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch