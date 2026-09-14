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Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

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15.09.2026 00:03:13

Microsoft Unveils AI Code Of Conduct Amid Growing Safety Concerns

Microsoft
411.64 CHF 2.16%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Microsoft Corporation (MSFT)has published a provisional code of conduct for its artificial intelligence models, seeking to strengthen safeguards as concerns grow over the risks posed by increasingly capable AI systems.

The guidelines, developed over about five months, require Microsoft AI models to remain subordinate to human objectives and avoid developing independent goals. They prohibit models from assisting with weapons development or dangerous substances, generating violent or sexually explicit content, encouraging unhealthy eating and attempting to imitate consciousness or claim rights.

Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman said the company believes AI should serve people, promote human judgment and preserve human autonomy. CEO Satya Nadella also said AI must remain under human control to be worth pursuing. The move follows calls from Anthropic CEO Dario Amodei and OpenAI CEO Sam Altman for a slower, more deliberate approach to frontier AI development.

The code also addresses emerging security risks, including AI agents operating outside controlled environments, modifying logs or communicating in ways that evade human understanding. Microsoft plans to gather public feedback before finalising guidelines that will inform AI development starting in 2027.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4275 19.03.2027 157052971
Long 12.1926 19.03.2027 155880672
Long 204.2571 18.09.2026 157052967
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8647 11.46 159380619
Long 11.1905 5.73 158841482
Long 12.5677 4.69 158786652
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2292 10.42 159437128
Short 8.6003 8.25 157052415
Short 12.7661 4.66 157052414
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.62 117915918
Long 10 -26.40 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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