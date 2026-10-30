Microsoft stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Microsoft hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 4.92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3.72 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 92.28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 77.67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch