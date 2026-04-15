Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 -0.4%  SPI 18’590 -0.3%  Dow 48’489 -0.1%  DAX 24’067 0.1%  Euro 0.9224 0.2%  EStoxx50 5’940 -0.7%  Gold 4’801 -0.8%  Bitcoin 58’347 0.8%  Dollar 0.7818 0.1%  Öl 94.8 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Rheinmetall345850Sika41879292SAP345952Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Microsoft sichert sich Rechenpower: Aktie klettert trotz Differenzen mit OpenAI
Robinhood-Aktie gefragt: SEC-Entscheidung bringt Rückenwind für Daytrader
Kaufchance bei Cemex? Morgan Stanley wird bullish für den Baustoffriesen
Snap-Aktie klettert: Konzern plant massiven Stellenabbau
Broadcom und Meta vertiefen Partnerschaft für KI-Chips - Aktien höher
Suche...
eToro entdecken

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rechenzentrum im Fokus 15.04.2026 21:19:00

Microsoft sichert sich Rechenpower: Aktie klettert trotz Differenzen mit OpenAI

Microsoft sichert sich Rechenpower: Aktie klettert trotz Differenzen mit OpenAI

Microsoft baut seine KI-Infrastruktur aggressiv aus und übernimmt ein zentrales OpenAI-Projekt. Gleichzeitig deuten interne Aussagen auf wachsende Spannungen zwischen den Partnern hin.

Microsoft
318.86 CHF 4.46%
Kaufen Verkaufen
• Microsoft übernimmt Stargate-Rechenzentrumskapazitäten in Norwegen von OpenAI
• OpenAI kritisiert Einschränkungen durch Microsoft-Partnerschaft
• Aktie setzt Aufwärtstrend fort, Analysten bleiben optimistisch

Microsoft baut KI-Infrastruktur massiv aus

Microsoft treibt den Ausbau seiner KI-Infrastruktur weiter voran und sichert sich zusätzliche Kapazitäten in Europa. Wie Bloomberg berichtet, hat der Konzern Rechenzentrumskapazitäten in Narvik in Norwegen übernommen, die ursprünglich für OpenAI vorgesehen waren. Das Projekt war Teil von OpenAIs ambitionierter "Stargate"-Initiative.

Konkret wird Microsoft rund 30'000 zusätzliche KI-Chips vom Typ Vera Rubin von NVIDIA über den Anbieter Nscale nutzen. Die Vereinbarung baut auf eine bereits bestehende Investitionszusage von 6,2 Milliarden US-Dollar für den Standort auf. Hintergrund ist der enorme Bedarf an Rechenleistung im Zuge des KI-Booms, bei dem Microsoft zuletzt zunehmend unter Kapazitätsengpässen litt.

OpenAI hatte ursprünglich selbst Interesse an den Kapazitäten, konnte jedoch keine Einigung erzielen. Stattdessen greift das Unternehmen nun indirekt über Microsofts Azure-Cloud auf Rechenleistung in Norwegen zu.

Strategiewechsel bei OpenAI sichtbar

Die Entwicklung passt zu einer vorsichtigeren Infrastrukturstrategie von OpenAI. Laut Bloomberg pausierte das Unternehmen zuletzt ein ähnliches Stargate-Projekt in Grossbritannien und konkretisierte seine Investitionspläne mit rund 600 Milliarden US-Dollar bis 2030 deutlich nach unten im Vergleich zu früheren Ankündigungen.

Gleichzeitig zeigt sich, dass OpenAI verstärkt auf Partnerschaften setzt, anstatt eigene Kapazitäten aggressiv auszubauen. Neben Microsoft arbeitet das Unternehmen inzwischen auch mit weiteren Cloud-Anbietern zusammen.

Interne Kritik an Microsoft-Partnerschaft

Für zusätzliche Brisanz sorgte zuletzt eine interne Mitteilung von OpenAI. Wie CNBC berichtet, erklärte die neue Umsatzchefin Denise Dresser, dass die Partnerschaft mit Microsoft zwar "zentral für den bisherigen Erfolg" gewesen sei, gleichzeitig aber die Fähigkeit eingeschränkt habe, Unternehmenskunden flexibel zu erreichen.

Viele Firmen würden bevorzugt über Plattformen wie Amazons Bedrock auf KI-Modelle zugreifen. Durch die enge Bindung an Microsoft sei OpenAI hier weniger flexibel gewesen. Entsprechend gewinnt die jüngst ausgebaute Kooperation mit Amazon strategisch an Bedeutung.

Die Aussagen verdeutlichen, dass sich die Beziehung zwischen den beiden Partnern verändert. Microsoft investierte zwar mehr als 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI und bleibt ein zentraler Infrastrukturpartner, gleichzeitig treten beide Unternehmen zunehmend auch als Wettbewerber auf.

Aktie zeigt Stärke

An der Börse reagierten Anleger jedenfalls positiv auf die Expansionsstrategie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie legte zuletzt 5,12 Prozent auf 413,25 US-Dollar zu, nachdem sie bereits am Vortag um mehr als 2 Prozent gestiegen war. Damit setzt das Papier seinen jüngsten Aufwärtstrend auch am dritten Handelstag in Folge fort.

Seit Jahresbeginn steht allerdings weiterhin ein Minus von rund 16 Prozent zu Buche, was die hohe Volatilität im Technologiesektor unterstreicht. Analysten bleiben dennoch klar optimistisch: Laut TipRanks empfehlen 35 von 38 Analysten die Aktie zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 573,41 US-Dollar. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 46 Prozent.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Microsoft Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.03.26 Microsoft Buy UBS AG
11.03.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
10.03.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
06.03.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital