Microsoft rechnet mit steilem Wachstum im Schweizer Cloudmarkt

Zürich (awp) - Das Schweizer Cloudgeschäft dürfte nach Ansicht von Microsoft steil zulegen: "Ich bin zuversichtlich, dass der Markt in den nächsten zwölf Monaten um bis zu 50 Prozent wachsen wird", sagte Microsoft-Schweiz-Chefin Marianne Janik in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".

"Denn nicht nur Grossfirmen, sondern auch innovative KMU setzen sich intensiv mit dem Thema Cloud auseinander. Wir bekommen sehr positive Rückmeldungen aus dem Netzwerk unserer 4'600 Partnerfirmen hier in der Schweiz", sagte Janik: "Die Zeit der Pilotprojekte ist vorbei. Jetzt wird der Schalter umgelegt."

Microsoft beschäftigt in der Schweiz mittlerweile 600 Personen. "Lange Jahre waren wir eine reine Marketing- und Vertriebsorganisation. Doch in den letzten Jahren haben wir sehr bewusst auch Forschung und Entwicklung an den Standort geholt, zuletzt im Bereich Augmented Reality", sagte Janik.

jb/