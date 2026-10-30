Microsoft öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Microsoft veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 245.95 ARS. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 164.72 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 138’402.85 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 103’190.29 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch