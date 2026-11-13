|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 13:48:36
Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen
(Ausführliche Fassung)
REDMOND (awp international) - Microsoft hat nach eigenem Bekunden weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Massnahmen abgeschlossen, und der Datenverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen, wie der Softwarekonzern auf der Plattform X mitteilte. In zentralen Bereichen - etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails, die zuvor verzögert war - seien Verbesserungen zu verzeichnen. Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.
Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hiess es weiter. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Software-Update.
Die Mitteilung deckt sich mit der Wahrnehmung von Anwendern der Programme. So war zunächst der Dienst Teams grösstenteils wieder nutzbar, am frühen Nachmittag deutscher Zeit wurden auch deutliche Verbesserungen beim E-Mail-Dienst Outlook beobachtet.
Die stundenlange Grossstörung bei Microsoft hatte weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.
Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle./so/DP/mis
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
13.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Langer Ausfall bei Microsoft löst gravierende Störungen aus (AWP)
|
13.11.26
|Microsoft: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück (AWP)
|
13.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Freitagabend an Fahrt (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Microsoft outage exposes global reliance on core tech providers (Financial Times)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Microsoft am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.