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29.04.2026 22:48:36

Microsoft legt dank KI-Produkten weiter kräftig zu - Aktie gibt dennoch nach

Microsoft
335.50 CHF -0.23%
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REDMOND (awp international) - Microsoft profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste. Der Umsatz legte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 um 18 Prozent auf 83 Milliarden US-Dollar (rund 71 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Redmond mitteilte. Bereinigt um die Effekte des schwachen Dollar habe das Wachstum bei 15 Prozent gelegen. Beim operativen Ergebnis verzeichnete Microsoft einen Anstieg um ein Fünftel auf 38 Milliarden Dollar. Umsatz und Ergebnis fielen besser aus, als Experten erwartet hatten. Die Aktie, die ohnehin seit einiger Zeit unter Druck steht, verlor nachbörslich dennoch weiter an Boden./zb/he

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