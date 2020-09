Microsoft erhöht Quartalsdividende um 10 Prozent - Aktie vorbörslich stark

Der US-Konzern Microsoft will seine Dividende um rund 10 Prozent anheben. Investoren sollen künftig pro Quartal 56 Cent je Aktie erhalten, statt zuletzt 51 Cent, wie die Microsoft Corp mitteilte.

Die neue Dividende soll erstmals am 10. Dezember ausgezahlt werden. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel rund 0,5 Prozent zu.

In der vergangenen Woche war der Kurs allerdings bereits kräftiger gestiegen, nachdem Morgan-Stanley-Analyst Keith Weiss prognostiziert hatte, dass der Technologiekonzern seine Dividende in den kommenden Tage um 10 Prozent oder mehr erhöhen werde. Damit solle die Dividendenrendite wieder über 1 Prozent gedrückt werden. Microsoft kündigte an, am 2. Dezember eine virtuelle Jahreshauptversammlung abzuhalten.

Die Microsoft-Aktie gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel 1 Prozent auf 210,90 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)