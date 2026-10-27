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27.10.2026 07:47:00
Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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26.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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26.10.26
|Microsoft offers buyouts to 60,000 staff (Financial Times)
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26.10.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend in Grün (finanzen.ch)
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26.10.26
|Microsoft: Techkonzern bietet 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an (Spiegel Online)
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26.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
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26.10.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.ch)
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26.10.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
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|15.10.26
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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