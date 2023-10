Microsoft-Aktie vorbörslich tiefer: US-Steuerbehörde fordert enorme Steuernachzahlung von Microsoft

Der Software-Riese will sich dagegen wehren. Die Nachforderung ist der Höhepunkt einer seit rund einem Jahrzehnt andauernden Untersuchung der amerikanischen Steuerprüfer.

Die 28,9 Milliarden Dollar (rund 27,2 Mrd. Euro) seien für die Jahre 2004 bis 2013 eingefordert worden, teilte Microsoft am Mittwoch mit. Hinzukommen sollen noch Strafzahlungen und Zinsen. Microsoft sei damit nicht einverstanden. Der Konzern werde zunächst Einspruch bei der Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) einlegen - bis zum Abschluss des Verfahrens könne es mehrere Jahre dauern. Bei Bedarf werde man danach auch rechtliche Schritte einleiten.

Die IRS sehe Probleme bei der Verteilung von Gewinnen zwischen Unternehmensteilen in verschiedenen Ländern in den beanstandeten Jahren, erläuterte der Konzern in einem Blogbeitrag.

Microsoft sei der Ansicht, immer die Regeln befolgt und die in den USA und anderswo fälligen Steuern korrekt bezahlt zu haben. Da Entwicklungskosten zwischen verschiedenen Microsoft-Gesellschaften aufgeteilt worden seien, hätten ihnen auch entsprechende Anteile der Gewinne zugestanden, erklärt Microsoft die damalige Profitverteilung.

Zugleich seien die Unternehmensstrukturen und Geldströme seitdem verändert worden, so dass die Einwände der IRS auf die heutige Situation ohnehin nicht mehr zuträfen. Auch seien in der Nachforderung nicht die Zahlungen nach der US-Steuerreform von 2017 berücksichtigt worden, die den Betrag um bis zu zehn Milliarden Dollar verringern könnten, betonte Microsoft. Insgesamt habe der Konzern in den USA seit 2004 Steuern in Höhe von mehr als 67 Milliarden Dollar bezahlt.

Anleger sahen die Riesen-Nachforderung gelassen: Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel kaum auf die Nachricht.

Die Microsoft-Aktie verliert vorbörslich 0,43 Prozent au 331,00 US-Dollar.

/so/DP/zb

REDMOND (awp international)