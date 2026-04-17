Microsoft-Aktie plötzlich mit Stärke-Phase: Was Stellantis damit zu tun hat

• Microsoft mit deutlichen Kursgewinne nach schwächerer Phase• Kooperation mit Stellantis als Impulsgeber• KI- und Cloud-Strategie im Fokus der Anleger

Die Microsoft-Aktie hat ihre monatelange Lethargie abgeschüttelt. Laut einem Bericht von Marketwatch durchläuft das Papier derzeit eine der stärksten Phasen der letzten drei Jahre. Nachdem die Aktie lange Zeit auf der Stelle trat, kehrt die Zuversicht der Anleger nun mit Wucht zurück. Besonders beeindruckend: Die technische Stärke des aktuellen Kursverlaufs erreichte zuletzt ein Niveau, das in dieser Form seit 2021 nicht mehr verzeichnet wurde.

Innerhalb der letzten fünf Handelstage verbuchten Investoren ein Kursplus von 13 Prozent. Allein am Donnerstag kletterte der Anteilsschein des Tech-Giganten an der NASDAQ um 2,20 Prozent auf 420,26 US-Dollar, bevor die Aktie nachbörslich bei 420,93 US-Dollar nahezu unverändert verharrte. Am Freitag notiert die Aktie vorbörslich 0,89 Prozent im Plus bei 423,96 US-Dollar.

Stellantis-Deal als Kurstreiber

Ein wichtiger Impulsgeber für die jüngste Rally ist die am 16. April 2026 verkündete Partnerschaft mit dem Automobilkonzern Stellantis. Wie aus der offiziellen Mitteilung hervorgeht, haben beide Unternehmen eine weitreichende, auf fünf Jahre angelegte Allianz geschlossen. Microsoft liefert hierbei das technologische Fundament, um die IT-Infrastruktur des Autobauers grundlegend zu erneuern. Das Ziel ist ambitioniert: Durch die konsequente Migration auf Microsoft Azure will Stellantis die Fläche seiner Rechenzentren bis 2029 um 60 Prozent reduzieren und so massiv Kosten einsparen.

KI-Integration in der Industrie

Die Zusammenarbeit geht jedoch weit über reines Cloud-Hosting hinaus. Im Fokus stehen über 100 KI-Projekte, die von der digitalen Produktentwicklung bis hin zur vorausschauenden Wartung in den Fabriken reichen. Zudem planen die Partner ein gemeinsames "Cyber Defense Center", um Fahrzeuge und Produktionsanlagen gegen digitale Angriffe abzusichern. Dass Stellantis zudem 20.000 Lizenzen von Microsoft 365 Copilot für seine Belegschaft ausrollt, unterstreicht Microsofts Ambition, die tägliche Arbeitswelt in der Industrie mit KI-Tools zu durchdringen.

Trendwende im Schatten der Giganten

Mit der aktuellen Aufwärtsbewegung schliesst Microsoft wieder zu den Top-Performern im Technologiesektor auf. Eine spezifische Analyse der relativen Kursstärke zeigt laut Marketwatch den stabilsten Trend seit drei Jahren. In einem Marktumfeld, das nach einer Mischung aus defensiver Stabilität und offensivem KI-Wachstum sucht, positioniert sich Microsoft derzeit offenbar als gute Lösung.

Neubewertung durch institutionelle Anleger

Analysten werten den aktuellen Lauf als Bestätigung für Microsofts robuste Geschäftsstrategie. Während Konkurrenten teils mit volatilen Zahlen kämpfen, zeigt der Trend bei den US-Amerikanern steil nach oben. Das zeigt auch ein Blick auf die Expertenschätzungen. Auf TipRanks haben 38 Experten eine Bewertung für die Microsoft-Aktie abgegeben - 35 davon haben Kaufempfehlungen ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel bietet mit 571,29 US-Dollar noch deutlich Luft nach oben: Rund 45 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ausgehend von ihrem aktuellen Kursniveau noch zulegen.

Die aktuelle Rally scheint dabei mehr zu sein als nur ein kurzes Strohfeuer; sie wirkt wie eine fundamentale Neubewertung. Grossanleger fassen wieder Vertrauen in die langfristige Wachstumsstory, die durch industrielle Grossprojekte wie die Stellantis-Kooperation massiv untermauert wird.

Claudia Stephan, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

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