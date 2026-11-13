|Enttäuschte Hoffnungen
|
13.11.2026 13:54:00
Microsoft-Aktie leichter: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Microsoft hat nach eigenem Bekunden weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt.
Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hiess es weiter. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Software-Update.
Die Mitteilung deckt sich mit der Wahrnehmung von Anwendern der Programme. So war zunächst der Dienst Teams grösstenteils wieder nutzbar, am frühen Nachmittag deutscher Zeit wurden auch deutliche Verbesserungen beim E-Mail-Dienst Outlook beobachtet.
Die stundenlange Grossstörung bei Microsoft hatte weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.
Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle.
Die an der NASDAQ gelistete Microsoft-Aktie verliert vorbörslich zeitweise 1,06 Prozent auf 517,44 US-Dollar.
REDMOND / BERLIN (awp international)
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