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Enttäuschte Hoffnungen 13.11.2026 07:56:07

Microsoft-Aktie leichter: Ausfälle bei Microsoft 365 dauern weiter an

Microsoft-Aktie leichter: Ausfälle bei Microsoft 365 dauern weiter an

Eine stundenlange Grossstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft abgeschnitten.

Microsoft
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Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.

Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle, der zunächst ohne durchschlagenden Erfolg blieb. Nachdem zunächst Probleme bei Exchange-Mailboxen in den USA gemeldet worden waren, warnte der Konzern, dass die Störung weltweit die Verbindung zu Microsoft-365-Diensten beeinträchtigen könne. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Angaben von Microsoft nicht.

Enttäuschte Hoffnungen

Laut jüngsten Angaben der Microsoft-Ingenieure wurde auf betroffenen Servern ein Prozess überlastet, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist - woraufhin die Rechner keine Anfragen mehr verarbeiteten. Zudem machte der Konzern die jüngste Konfigurationsänderung rückgängig, die zeitlich mit dem Beginn der Störung zusammenfiel.

Zwischendurch schien Microsoft bereits einen Erfolg vermelden zu können: Ein Teil der Server werde wieder ans Netz gebracht - "und sie bleiben soweit stabil". Wenig später folgte jedoch der Rückschlag: Wiederhochgefahrene Server drohten erneut auszufallen, sobald wieder Datenverkehr auf sie traf. Auch ein späterer Versuch, Teile der Infrastruktur isoliert hochzufahren, brachte zunächst nur teils positive Ergebnisse; weitere Gegenmassnahmen griffen nach Konzernangaben nicht wie erhofft.

Microsoft erklärte, man suche angesichts anhaltender Ungleichgewichte bei der Datenverkehrssteuerung nach alternativen Wegen, um die Kapazitäten zu erhöhen. Wann alle Microsoft-365-Dienste wieder uneingeschränkt laufen, blieb zunächst unklar.

Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag - meist sind sie aber nur von kurzer Dauer. Manchmal allerdings sind die Probleme in den riesigen Cloud-Infrastrukturen so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen grossflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer über Stunden hinweg nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten.

Die an der NASDAQ gelistete Microsoft-Aktie verliert vorbörslich zeitweise 0,37 Prozent auf 521,09 US-Dollar.

so/DP/stk

REDMOND (awp international)

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