Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Abend tiefer

Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 511,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'233 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 507,41 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 510,37 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 1'569'205 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 7,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,69 Prozent.

Im Jahr 2026 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,64 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Microsoft liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.01 Mrd. USD – ein Plus von 17,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 19,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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