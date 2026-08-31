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31.08.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Nachmittag auf rotes Terrain

Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 507,70 USD.

Microsoft
412.96 CHF -0.66%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 507,70 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'140 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 507,47 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 510,37 USD. Bisher wurden heute 806'162 Microsoft-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 553,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 349,20 USD ab. Mit einem Kursverlust von 31,22 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Microsoft gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,65 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 76.44 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 19,72 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4677 18.12.2026 151640385
Long 118.7039 18.09.2026 159691843
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1632 12.07 159436611
Long 10.3866 7.60 158786652
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8672 10.11 158840889
Short 10.3866 5.27 157052415
Short 16.6185 1.77 157052414
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.05 117915918
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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