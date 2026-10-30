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30.10.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Abend ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 520,57 USD nach.
Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 520,57 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'687 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 514,35 USD aus. Bei 524,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'639'172 Microsoft-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 551,14 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,87 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2026 mit 3,64 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 92.28 Mrd. USD – ein Plus von 18,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 77.67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 26.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 19,97 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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