Microsoft Aktie News: Microsoft macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 517,64 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'370 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 519,81 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 511,83 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'014'610 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 553,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 6,48 Prozent niedriger. Bei 349,20 USD fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 48,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,64 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,90 USD je Microsoft-Aktie. Microsoft veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,81 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,65 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.01 Mrd. USD im Vergleich zu 76.44 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 19,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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