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29.09.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit Abschlägen

Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagabend mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 505,65 USD abwärts.

Microsoft
423.50 CHF 0.05%
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Die Microsoft-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 505,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'281 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 502,45 USD. Mit einem Wert von 508,53 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'759'969 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 553,49 USD. Dieser Kurs wurde am 29.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,46 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 349,20 USD. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 44,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,64 USD aus. Am 29.07.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 90.01 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 19,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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