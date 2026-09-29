Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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29.09.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 504,76 USD nach.
Die Microsoft-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 504,76 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'370 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 502,45 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 508,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 684'566 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD. Mit einem Zuwachs von 9,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,90 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 19,73 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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