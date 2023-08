Microsoft Aktie News: Microsoft am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 324,06 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 34'559 Punkten steht. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 8'139 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 366,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 25.07.2023 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56'189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51'865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,98 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Das war die UBS Trader's Night 2013

Dufry: Umsatz und Gewinn wachsen stark