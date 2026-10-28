Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 528,45 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'524 Punkten liegt. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 527,68 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 531,57 USD. Zuletzt wechselten 1'162'770 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 4,74 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 349,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,92 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2026 3,64 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,93 USD belaufen. Microsoft veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,81 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 3,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.01.2027 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 19,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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